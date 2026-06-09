Salvador está entre as melhores cidades do mundo para conhecer a pé

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Quem gosta de descobrir uma cidade caminhando tem mais um motivo para se orgulhar de Salvador. A capital baiana entrou pela primeira vez no ranking das 100 melhores cidades do mundo para explorar a pé, elaborado pela plataforma internacional GuruWalk com base em avaliações de turistas de diferentes países.

A cidade apareceu na 93ª colocação da lista, que analisou mais de 800 destinos ao redor do mundo e levou em consideração 467 mil avaliações registradas entre abril de 2025 e abril de 2026.

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Salvador estreia entre os melhores destinos do mundo

No levantamento, Salvador foi destacada por seu patrimônio histórico, pela forte presença da cultura afro-brasileira e pelas experiências oferecidas aos visitantes que percorrem a cidade caminhando.

Entre os principais atrativos citados estão o Pelourinho, considerado um dos cartões-postais mais conhecidos da capital, além das manifestações culturais que marcam a identidade soteropolitana.

O ranking também faz referência à capoeira, à musicalidade presente nos tambores e à culinária típica baiana, com destaque para o acarajé.

A entrada de Salvador na lista representa uma estreia da cidade no levantamento internacional.

Salvador, BA - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Brasil tem duas representantes no ranking



Além da capital baiana, o Brasil também apareceu na classificação com o Rio de Janeiro, que ficou logo atrás, na 94ª posição.

Segundo os organizadores, a cidade fluminense se destacou pelas paisagens que reúnem alguns dos pontos turísticos mais conhecidos do país, como o Pão de Açúcar e o Corcovado.

O relatório também ressaltou a diversidade de experiências para quem conhece a cidade a pé, passando por regiões como a Lapa e a orla de Copacabana.

Rio de Janeiro, Rj - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Como o ranking foi elaborado?



A classificação faz parte da edição 2026 do Best 100 Walking Cities e foi construída a partir de dados coletados em mais de 3.600 passeios guiados oferecidos pela plataforma GuruWalk.

A metodologia considerou dois critérios principais: o volume de visitantes, responsável por 65% da nota final, e o nível de satisfação dos turistas após os passeios, que correspondeu aos 35% restantes da pontuação.

Ao todo, mais de 467 mil avaliações foram analisadas para a elaboração do ranking.

Europa domina as primeiras posições



As dez primeiras colocações ficaram com cidades europeias. A liderança foi conquistada por Roma, na Itália, seguida por Madri, na Espanha, e Budapeste, na Hungria.

Ao comentar a escolha da capital italiana como melhor cidade do mundo para ser explorada a pé, os organizadores destacaram a experiência de caminhar por séculos de história.

“Cada passo transporta você por impérios, papas e renascenças”, afirma a descrição presente no relatório.

A Espanha foi o país com o maior número de representantes na lista pelo terceiro ano consecutivo, com 19 cidades. França e Itália aparecem na sequência, com sete e cinco destinos, respectivamente.

Foto: ELIO CASTORIA / AFP

As 10 melhores cidades do mundo para explorar a pé



Roma, Itália

Madri, Espanha

Budapeste, Hungria

Praga, República Tcheca

Lisboa, Portugal

Amsterdã, Países Baixos

Porto, Portugal

Barcelona, Espanha

Londres, Reino Unido

Berlim, Alemanha

Salvador aparece entre os 100 melhores destinos

Na reta final do ranking, Salvador garantiu espaço entre cidades de diversos continentes e ficou à frente de destinos conhecidos internacionalmente.

Confira as últimas posições da lista:

91. Veneza, Itália

92. Zadar, Croácia

93. Salvador, Brasil

94. Rio de Janeiro, Brasil

95. Santander, Espanha

96. Belfast, Reino Unido

97. Oaxaca, México

98. Liverpool, Reino Unido

99. Nice, França

100. Antigua Guatemala, Guatemala