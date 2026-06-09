OPORTUNIDADE
Transalvador promove leilão de carros e motos com lances a partir de R$800
Ação acontece em 15 de junho e o cadastro prévio deve ser feito no site da leiloeira
Por Alice Paulilo
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover um novo leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 800. Os veículos estarão expostos no pátio da unidade, localizada na Avenida Orlando Gomes, na capital baiana.
Os lances podem ser feitos pela internet antes da data do leilão e os veículos podem ser vistoriados nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho. Os horários da visita são das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Os carros e motos leiloados foram apreendidos, removidos e custodiados no pátio do órgão, e não reclamados por seus proprietários dentro dos prazos legais. Entre as possibilidades de compra, estão:
Audi A3 1.4 TFSI (122 cv)
- Ano/Modelo: 2014/ 2015
- Lance inicial: R$ 27, 3 mil
Peugeot 207Passion XR
- Ano/Modelo: 2013/ 2013
- Lance inicial: R$ 4,2 mil
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- Ano/Modelo: 2021/ 2022
- Lance inicial: R$ 6,5 mil
JTA Suzuki EN125 Yes
- Ano/Modelo: 2006/ 2007
- Lance inicial: R$ 800
O edital do leilão está anexado no site da leiloeira.