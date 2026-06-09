Transalvador promove leilão de carros e motos com lances a partir de R$800

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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover um novo leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 800. Os veículos estarão expostos no pátio da unidade, localizada na Avenida Orlando Gomes, na capital baiana.

Os lances podem ser feitos pela internet antes da data do leilão e os veículos podem ser vistoriados nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho. Os horários da visita são das 8h às 12h e das 14h às 17h.

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Os carros e motos leiloados foram apreendidos, removidos e custodiados no pátio do órgão, e não reclamados por seus proprietários dentro dos prazos legais. Entre as possibilidades de compra, estão:

Audi A3 1.4 TFSI (122 cv)

Ano/Modelo: 2014/ 2015

Lance inicial: R$ 27, 3 mil

Peugeot 207Passion XR

Ano/Modelo: 2013/ 2013

Lance inicial: R$ 4,2 mil

Honda PCX 150

Ano/Modelo: 2021/ 2022

Lance inicial: R$ 6,5 mil

JTA Suzuki EN125 Yes

Ano/Modelo: 2006/ 2007

Lance inicial: R$ 800

O edital do leilão está anexado no site da leiloeira.