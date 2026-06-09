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NOVA CONSELHEIRA?

TCM: sabatina de Camila Vasquez na Alba é adiada devido à Bahia Farm Show

Entenda por que o evento mudou votação crucial na Alba nesta terça; veja nova data

Gabriela Araújo
Por
Mulher de Mário Negromonte Jr. (PSB) foi indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Mulher de Mário Negromonte Jr. (PSB) foi indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Diculgação | MPC

A sabatina para indicação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, prevista para esta terça-feira, 9, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A mudança na análise do nome da mulher do deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB), ex-presidente do PP na Bahia, deve-se à realização da 20ª Bahia Farm Show, que ocorre em Luís Eduardo Magalhães, oeste baiano, até o próximo sábado, 13.

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O evento, voltado para o agronegócio, conta com a presença massiva dos parlamentares, inclusive, a própria presidente do Legislativo, Ivana Bastos (PSD), compareceu ao evento.

"Ter um maior número de parlamentares na Casa. Devido ao evento da Farm Show em Luís Eduardo, a Comissão de Agricultura vai se instalar em Luis Eduardo Magalhães. Outros deputados também estão participando desse evento", explicou o presidente Robinson Almeida (PT) ao portal A TARDE.

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Mandato de Jerônimo será o com mais indicações ao TCM desde Luiz Viana
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Além disso, uma agenda institucional com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também pode reduzir a presença de deputados na Assembleia, dificultando o quórum da sessão.

Mudança pegou parlamentares de surpresa

Ao portal A TARDE, um parlamentar, membro do colegiado, diz que foi pego “surpresa” com o cancelamento da sessão e só tomou conhecimento sobre o assunto nesta manhã.

Quando será a nova votação?

Ao portal, o presidente da CCJ informou que a nova data para votação será na próxima terça-feira, 16. Questionado se, caso aprovada, a indicação tramitará em plenário para votação secreta dos demais deputados estaduais, Almeida confirmou.

"A decisão de votar no plenário na própria terça é da presidente e dos líderes da maioria e da minoria", declarou ele.

Entenda a indicação

Jerônimo escolheu Camila entre os três nomes enviados pelo TCM para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria compulsória do ex-deputado federal Mário Negromonte, ocorrida em julho do ano passado.

Além de ser procuradora do Ministério Público de Contas, Camila é nora do ex-conselheiro.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.

Como será a votação da indicação

Antes de assumir o cargo, Camila precisa ser aprovada pelos deputados estaduais em duas etapas:

  • Primeiro, na CCJ: ela será sabatinada pelos integrantes da comissão e precisará obter a maioria dos votos.
  • Depois, no plenário da Alba: a indicação será submetida a votação secreta e precisará receber pelo menos 32 votos favoráveis dos 63 deputados estaduais.

Somente após a aprovação nas duas etapas ela poderá ser nomeada conselheira do TCM-BA. A expectativa é que o nome de Camila não tenha dificuldade para ser aprovado.

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Alba TCM

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