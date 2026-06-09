TCM: sabatina de Camila Vasquez na Alba é adiada devido à Bahia Farm Show

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A sabatina para indicação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, prevista para esta terça-feira, 9, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A mudança na análise do nome da mulher do deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB), ex-presidente do PP na Bahia, deve-se à realização da 20ª Bahia Farm Show, que ocorre em Luís Eduardo Magalhães, oeste baiano, até o próximo sábado, 13.

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O evento, voltado para o agronegócio, conta com a presença massiva dos parlamentares, inclusive, a própria presidente do Legislativo, Ivana Bastos (PSD), compareceu ao evento.

"Ter um maior número de parlamentares na Casa. Devido ao evento da Farm Show em Luís Eduardo, a Comissão de Agricultura vai se instalar em Luis Eduardo Magalhães. Outros deputados também estão participando desse evento", explicou o presidente Robinson Almeida (PT) ao portal A TARDE.

Além disso, uma agenda institucional com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também pode reduzir a presença de deputados na Assembleia, dificultando o quórum da sessão.

Mudança pegou parlamentares de surpresa

Ao portal A TARDE, um parlamentar, membro do colegiado, diz que foi pego “surpresa” com o cancelamento da sessão e só tomou conhecimento sobre o assunto nesta manhã.

Quando será a nova votação?

Ao portal, o presidente da CCJ informou que a nova data para votação será na próxima terça-feira, 16. Questionado se, caso aprovada, a indicação tramitará em plenário para votação secreta dos demais deputados estaduais, Almeida confirmou.

"A decisão de votar no plenário na própria terça é da presidente e dos líderes da maioria e da minoria", declarou ele.

Entenda a indicação

Jerônimo escolheu Camila entre os três nomes enviados pelo TCM para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria compulsória do ex-deputado federal Mário Negromonte, ocorrida em julho do ano passado.

Além de ser procuradora do Ministério Público de Contas, Camila é nora do ex-conselheiro.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.

Como será a votação da indicação

Antes de assumir o cargo, Camila precisa ser aprovada pelos deputados estaduais em duas etapas:

Primeiro, na CCJ: ela será sabatinada pelos integrantes da comissão e precisará obter a maioria dos votos.

ela será sabatinada pelos integrantes da comissão e precisará obter a maioria dos votos. Depois, no plenário da Alba: a indicação será submetida a votação secreta e precisará receber pelo menos 32 votos favoráveis dos 63 deputados estaduais.

Somente após a aprovação nas duas etapas ela poderá ser nomeada conselheira do TCM-BA. A expectativa é que o nome de Camila não tenha dificuldade para ser aprovado.