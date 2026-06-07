Jerônimo encaminha indicação de Camila Vasquez Negromonte ao TCM-BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a indicação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). Conforme apurado pelo A TARDE com deputados governistas, um ofício com a orientação foi enviado à Assembleia Legislativa (Alba) e pode ser publicado no Diário Oficial da Casa nesta segunda-feira, 8.

Além de procuradora do MPC, Camila Vasquez é esposa do deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB). Caso aprovada, ela irá ocupar a vaga deixada pelo seu sogro, o ex-deputado federal Mário Negromonte, que se aposentou compulsoriamente da cadeira em julho do ano passado.

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Camila Vasquez e Mário Negromonte Jr - Foto: Divulgação | Valtério Pacheco

A indicação veio 10 meses após o governador receber uma lista tríplice do TCM-BA com os nomes possíveis para o cargo. A composição também contava com o procurador Guilherme Costa Macêdo e a procuradora Aline Paim Monteiro do Rego.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Pinto e confirmada pelo portal A TARDE.

Sabatina

Seguindo o Regimento Interno da Alba, a indicação de Camila Vasquez deverá ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que é presidida pelo deputado Robinson Almeida (PT). Uma fonte da reportagem apontou que existe a possibilidade da procuradora ser sabatinada já na próxima terça, 9, mas afirmou que o martelo será batido em reunião amanhã pela manhã.

Questionado se pode ocorrer uma possível resistência para a discussão da indicação de Camila, a fonte relatou que a apreciação em plenário “não será unânime”, mas deve passar sem grandes dificuldades.

“Além do governo ser maioria, ela [Camila] é um nome técnico que preenche todos os requisitos”, contou.

Aprovação recente

No último dia 26, o plenário da Alba aprovou a indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para o cargo de conselheiro do TCM-BA. O parlamentar, que era candidato único ao posto, recebeu 51 votos favoráveis dos 53 deputados votantes.

Apesar da aprovação, a indicação de Adolfo só será encaminhada ao governador, após a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto.

Na época, A=a reportagem apurou que houve uma movimentação política desenhada para dar a Adolfo uma "saída honrosa", com uma votação histórica para o TCM-BA. A articulação ocorreu em razão do deputado ter sido afastado da presidência pelo STF em fevereiro de 2025.

Mandato de Jerônimo bate recorde

Com a indicação de Camila, o mandato de Jerônimo Rodrigues deve se tornar o que acumulou o maior número de indicações ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia desde a criação do órgão, em 1971, pelo então governador Luiz Viana Filho.

Com os dois nomes atualmente articulados para a Corte, o petista tende a alcançar a marca de cinco conselheiros encaminhados desde o início de sua gestão, em janeiro de 2023.

As indicações, no entanto, não entram necessariamente na “cota pessoal” do chefe de Jerônimo. Conforme a Constituição Federal, os governadores têm direito a indicar um terço da composição dos Tribunais de Contas. Contudo, dentro dessa proporção, a cada três membros, dois devem ser obrigatoriamente escolhidos entre auditores de carreira e membros do MPC, restando apenas uma vaga de livre escolha do governador.

Os dois terços restantes são de prerrogativa da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), à qual cabe preencher quatro das sete cadeiras do tribunal pleno.