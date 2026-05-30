Mandato de Jerônimo será o com mais indicações ao TCM desde Luiz Viana

O mandato de Jerônimo Rodrigues (PT) deve se tornar o que acumulou o maior número de indicações ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) desde a criação do órgão, em 1971, pelo então governador Luiz Viana Filho. Com dois nomes atualmente articulados para a Corte, o petista tende a alcançar a marca de cinco conselheiros encaminhados desde o início de sua gestão, em janeiro de 2023.

As indicações, no entanto, não entram necessariamente na “cota pessoal” do chefe de Jerônimo. Conforme a Constituição Federal, os governadores têm direito a indicar um terço da composição dos Tribunais de Contas. Contudo, dentro dessa proporção, a cada três membros, dois devem ser obrigatoriamente escolhidos entre auditores de carreira e membros do Ministério Público de Contas (MPC), restando apenas uma vaga de livre escolha do governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fachada do TCM e do TCE - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Os dois terços restantes são de prerrogativa da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), à qual cabe preencher quatro das sete cadeiras do tribunal pleno. Nesta terça, o legislativo baiano aprovou a indicação do ex-presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), que irá assumir a vaga decorrente da aposentadoria compulsória de Francisco Andrade Netto, prevista para agosto deste ano.

Os indicados da “Era Jerônimo”

Até o momento, o mandato de Jerônimo Rodrigues passou por três processos de escolha para o TCM. Destes, um integrou a cota técnica do Executivo e dois partiram do Legislativo:

Aline Peixoto: Ex-primeira-dama da Bahia, concorreu ao posto em fevereiro de 2023 sob a articulação do ex-governador Rui Costa (PT). Escolhida pela cota da Alba, foi eleita com 40 votos, derrotando o ex-deputado Tom Araújo.

Ex-primeira-dama da Bahia, concorreu ao posto em fevereiro de 2023 sob a articulação do ex-governador Rui Costa (PT). Escolhida pela cota da Alba, foi eleita com 40 votos, derrotando o ex-deputado Tom Araújo. Ronaldo Sant’Anna: Auditor fiscal de carreira, foi indicado na cota técnica de Jerônimo Rodrigues. Aprovado com 53 votos no plenário da Alba, tomou posse em maio de 2023.

Auditor fiscal de carreira, foi indicado na cota técnica de Jerônimo Rodrigues. Aprovado com 53 votos no plenário da Alba, tomou posse em maio de 2023. Paulo Rangel: Ex-deputado estadual, venceu a disputa interna na Alba contra Marcelo Nilo (Republicanos). Eleito com 36 votos, assumiu o cargo de conselheiro em março de 2024.

Nomes engatilhados

Adolfo Menezes já teve seu nome aprovado pelo plenário da Alba, mas a indicação formal ao governador só deve ser feita em agosto, após a aposentadoria de Francisco Netto. Com candidatura única, Adolfo recebeu 51 votos dos 53 votos possíveis no momento da votação.

Além dele, a procuradora do Ministério Público de Contas, Camila Vasquez, é cotada para a Corte. Casada com o deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP), ela pode ocupar a cadeira deixada pelo sogro, Mário Negromonte, aposentado no ano passado.

Procuradora do MPC, Camila Vasquez - Foto: Divulgação | MPC

A escolha de Camila cumpre dupla função política e jurídica: assegura o alinhamento com o PP de Negromonte Júnior e atende a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010 pelo então governador Jaques Wagner (PT), que determina que a vaga em aberto seja preenchida por um membro de carreira da Corte.

A lista tríplice que auxilia na escolha, elaborada pelo critério de antiguidade, já foi enviada a Jerônimo pelo TCM no ano passaado. Ainda não há previsão de definições.

Safra recorde e "jejum" na próxima década

Embora Jerônimo concentre um volume inédito de indicações, os próximos chefes do Executivo baiano enfrentarão um cenário oposto. Devido à estabilidade da composição atual e à idade dos conselheiros, não há previsão de novas aposentadorias para os próximos dez anos.

Após a saída de Francisco Netto, o conselheiro mais antigo passará a ser Nelson Pellegrino, que completará 66 anos em dezembro deste ano. Os demais membros do tribunal pleno possuem idades distantes do limite constitucional: Paulo Rangel (65 anos), Plínio Carneiro Filho (56 anos), Ronaldo Sant’anna (51 anos) e Aline Peixoto (42 anos).

Como a Constituição Federal estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos, a próxima vaga natural no TCM deve surgir apenas em 2035, deixando os dois próximos mandatos sem nenhuma indicação prevista.

Das origens à descentralização

O TCM-BA foi criado em 1971 por Luiz Viana Filho para sanar o bloqueio de verbas federais de 51 municípios baianos, punidos pelo Ministério da Educação (MEC) devido à ausência de prestações de contas. Inicialmente batizado de Conselho de Contas dos Municípios, o órgão exercia um papel majoritariamente pedagógico perante prefeitos que desconheciam as regras de responsabilidade fiscal.

Luiz Viana Filho em 1965, quando era ministro da Justiça - Foto: Reprodução | Arquivo Nacional

Naquela época, o governador detinha o monopólio das escolhas dos sete integrantes, necessitando apenas de autorização prévia da Alba. O cenário mudou com a Constituição de 1988, que descentralizou o poder, transferindo dois terços das indicações ao Legislativo e vinculando as escolhas do Executivo a critérios técnicos rigorosos.

Histórico de conselheiros

Veja abaixo o levantamento inédito feito pelo portal A TARDE dos conselheiros indicados ao TCM-BA, distribuídos pelos mandatos dos respectivos governadores da época:

Luiz Viana Filho (1967-1971):

Joselito Falcão de Amorim (Presidente) - Ex-prefeito de Feira de Santana José Casaes e Silva (Vice-Presidente) - Ex-secretário de ACM na prefs Jorge dos Santos Pereira João Lessa Ribeiro Luís Ovídio Fischer (*) - Renunciou para assumir o cargo de procurador. Renato Augusto Pereira Leoni Walter Dias Ribeiro - Ex-deputado estadual

Jerônimo Rodrigues (2023-Atual):

Aline Peixoto - Esposa de Rui Costa Ronaldo Sant’Anna Paulo Rangel - Ex-deputado estadual Adolfo Menezes* - Deputado estadual e ex-presidente da Alba Camila Vasquez** - Procuradora do MPC e esposa de Mário Negromonte Jr.

*Aguarda indicação formal ao governador

**Apesar de favorita, até o momento, ainda não foi indicada pelo governador

Antônio Carlos Magalhães (1971-1975, 1979-1983 e 1991-1994):

Edvaldo Valois Coutinho - Ex-deputado estadual Deoclides Gonçalves Sacramento Neto - Ex-deputado estadual Paulo Virgílio Maracajá Pereira - Ex-deputado estadual José Alfredo Rocha Dias

Waldir Pires (1987-1989) - Pegou o primeiro ano das indicações da Alba:

Carlos Araújo - Ex-deputado federal estadual Clemenceu Gomes Teixeira - Ex-deputado estadual Plinio Carneiro da Silva - Ex-deputado estadual Edivaldo Santos Lopes - Ex deputado estadual

João Durval (1983-1987):

João Justiniano da Fonseca - Ex-prefeito de Rodelas Israel Almeida Mendonça - Irmão de Félix Mendonça (pai) Odulfo Vieira Domingues - Ex-deputado federal e estadual

Paulo Souto (1995-1998 e 2003-2006):

Fernando Vita Otto Alencar - Atualmente é senador

Jaques Wagner (2007-2014):

Plínio Carneiro da Silva Filho Mário Negromonte - Ex-deputado federal e estadual

Rui Costa (2014-2022):