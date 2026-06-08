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NOVA CONSELHEIRA?

Vaga TCM-BA: sabatina de Camila Negromonte na Alba será na terça-feira

Procuradora foi indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues ao cargo de conselheira

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
A procuradora Camila Vasquez Negromonte
A procuradora Camila Vasquez Negromonte - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) sabatinará na manhã de terça-feira, 9, a procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para ocupar uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A informação foi confirmada ao A TARDE pelo presidente da CCJ, deputado Robinson Almeida (PT). Segundo ele, uma reunião extraordinária será realizada às 11h de amanhã, e o deputado Luciano Ribeiro (União Brasil) será relator da indicação.

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Cenário da sabatina

Marido de Camila, o deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB-BA) afirmou que a expectativa é que a indicação seja publicada ainda nesta segunda-feira, permitindo que a sabatina ocorra já no dia seguinte.

“A publicação no Diário Oficial deve sair hoje. A sabatina, possivelmente, amanhã. Essa é a expectativa. Mas estamos dependendo dessa publicação”, disse o parlamentar durante entrevista ao portal A TARDE.

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Segundo Mário, Camila tem mantido conversas com a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), e com o presidente da CCJ, Robinson Almeida (PT), para garantir que a análise da indicação ocorra com celeridade.

Nos bastidores, porém, existe a preocupação de que uma agenda institucional do governador em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), possa reduzir a presença de deputados na Assembleia e dificultar a votação.

Caso isso ocorra, outra data será marcada.

Entenda a indicação

Jerônimo escolheu Camila entre os três nomes enviados pelo TCM para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria compulsória do ex-deputado federal Mário Negromonte, ocorrida em julho do ano passado.

Além de ser procuradora do Ministério Público de Contas, Camila é nora do ex-conselheiro.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.

Como será a votação da indicação

Antes de assumir o cargo, Camila precisa ser aprovada pelos deputados estaduais em duas etapas:

  • Primeiro, na CCJ: ela será sabatinada pelos integrantes da comissão e precisará obter a maioria dos votos.
  • Depois, no plenário da Alba: a indicação será submetida a votação secreta e precisará receber pelo menos 32 votos favoráveis dos 63 deputados estaduais.

Somente após a aprovação nas duas etapas ela poderá ser nomeada conselheira do TCM-BA. A expectativa é que o nome de Camila não tenha dificuldade para ser aprovado.

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Alba robinson almeida tcm-ba

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