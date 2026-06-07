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Nelson Pelegrino assume presidência do TCM

Conselheiro é atual vice-presidente do tribunal

Cássio Moreira
Por
Nelson Pelegrino, vice-presidente do TCM
Nelson Pelegrino, vice-presidente do TCM - Foto: Divulgação

O conselheiro Nelson Pelegrino, atual vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), assume a presidência do órgão nesta segunda-feira, 8. A informação foi confirmada pelo atual presidente, Francisco Neto.

Francisco Neto, que vai se afastar temporariamente do cargo, vai acompanhar sua esposa em procedimento cirúrgico e no seu processo de recuperação, precisando se licenciar das atividades da Corte.

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Pelegrino foi indicado para o TCM em 2021, renunciando ao mandato de deputado federal, do qual já estava licenciado para ocupar uma secretaria no governo Rui Costa (PT).

Fim de uma era

Francisco Neto deve se aposentar em agosto, sendo o último nome do período que antecedeu governos do PT dentro da Corte.

A vaga deixada por Francisco será ocupada pelo deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), eleito pelos deputados em maio deste ano.

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Nelson Pelegrino TCM

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