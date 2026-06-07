Flávio Bolsonaro lança funk do Pix após polêmica com EUA

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Centro de uma polêmica envolvendo o Pix e os Estados Unidos nos últimos dias, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, usou o Instagram para lançar, neste domingo, 7, um funk em que reivindica a criação do sistema de transação financeira ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No vídeo, feito por Inteligência Artificial, artistas fictícios aparecem em diversos pontos de uma cidade, com cenário parecido com o Rio de Janeiro, exaltando o Pix e colocando Bolsonaro como 'criador'.

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A peça ainda rebate as acusações recentes de que Flávio teria atuado junto aos Estados Unidos para derrubar o Pix, diante das reclamações recentes da Casa Branca, apontando uma "narrativa" contra a sua imagem.

"O Pix do Bolsonaro, meu amor. Foi no tempo dele que chegou [...] Tem político querendo mudar a versão, mas a memória do povo não tem preço. Tentam mudar a narrativa, mas o povo sabe de onde veio essa solução", diz trecho da música.

Quem criou o Pix?

Apesar das afirmações de Flávio e do seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), de que o Pix foi uma ideia do governo Bolsonaro, o novo modelo de transação financeira, que entrou em vigor em 2020, é uma criação do Banco Central.

O Pix começou a ser desenvolvido ainda no governo Michel Temer, em 2016, embora só tenha sido lançado quatro anos depois. O modelo de pagamento instantâneo é conhecido pela praticidade e disponibilidade.