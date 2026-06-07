TCU arquiva pedido de Flávio Bolsonaro contra nora de Lula

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O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou uma representação apresentada pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que pedia investigação sobre a destinação de recursos públicos federais envolvendo a empresa Life Tecnologia Educacional, citada em investigações da Polícia Federal sobre supostas irregularidades no Ministério da Educação.

Na ação, Flávio questionava a aplicação de verbas federais e apontava supostos indícios de favorecimento indevido à empresa. Segundo investigações da Polícia Federal, Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), era apontada como uma das pessoas que atuavam junto à empresa nas tratativas envolvendo o ministério, então comandado por Camilo Santana (PT-CE).

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A PF investiga a suspeita de que ela teria facilitado a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e usado o nome de Lula para conseguir acesso a integrantes do MEC.

Sem elementos

Ao analisar o pedido, o TCU concluiu que não havia elementos suficientes para justificar a abertura de um procedimento próprio na Corte de Contas.

“(...) A peça inicial não apresenta indícios mínimos suficientes de irregularidade ou ilegalidade, pois se fundamenta essencialmente em matérias jornalísticas, desacompanhadas de documentos aptos a individualizar fatos, identificar procedimentos licitatórios ou contratos específicos e delimitar eventuais responsabilidades”, afirmou o tribunal.

Com a decisão, o pedido formulado por Flávio Bolsonaro foi arquivado, mas as investigações conduzidas pela Polícia Federal e outros órgãos responsáveis continuam normalmente.