PF tem surpresa em operação que mira Ministério de Lula

A Polícia Federal (PF) teve uma surpresa durante a operação realizada na quarta-feira, 12, que investiga suspeitas de corrupção no Ministério da Educação (MEC), comandado pelo ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Ao cumprir mandados de busca em um dos endereços investigados, os agentes, segundo a Veja, foram recebidos pelo filho do presidente Lula (PT), Marcos Cláudio Lula da Silva. O local, no entanto, era alvo por causa da ex-mulher dele, Carla Ariane Trindade, investigada por intermediar repasses irregulares do governo federal para um empresário do setor educacional.

Influência política

De acordo com a PF, Carla Trindade teria usado relações pessoais e influência política para facilitar a liberação de recursos públicos. O caso faz parte de uma investigação mais ampla sobre possíveis fraudes em licitações ligadas ao MEC.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal e cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes endereços do Distrito Federal e dos estados de São Paulo e do Paraná. A operação foi batizada de Coffee Break.