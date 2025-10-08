Polícia Federal realiza operação na Bahia contra abuso sexual infantil

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 8, a Operação Nacional Proteção Integral III na Bahia e em outros estados, visando identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet.

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A ação resultou em:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

49 prisões em flagrante

cumprimento de 182 mandados de busca e apreensão

duas apreensões de menores

resgate de duas vítimas

De acordo com a PF, a operação demonstra os esforços para o combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano.

Entre janeiro e setembro, a Polícia Federal cumpriu cerca de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

Prevenção

O órgão ainda divulgou, sem seu comunicado, um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais.

"A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", disse.