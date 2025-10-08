Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia Federal realiza operação na Bahia contra abuso sexual infantil

A ação já resultou em 49 prisões em flagrante e duas vítimas resgatadas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/10/2025 - 11:13 h
Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis
Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis -

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 8, a Operação Nacional Proteção Integral III na Bahia e em outros estados, visando identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet.

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A ação resultou em:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 49 prisões em flagrante
  • cumprimento de 182 mandados de busca e apreensão
  • duas apreensões de menores
  • resgate de duas vítimas

De acordo com a PF, a operação demonstra os esforços para o combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano.

Leia Também:

Operação apreende mais de 600 bebidas impróprias para consumo
Idoso é agredido com socos e chutes em blitz da GCM em Salvador
Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Entre janeiro e setembro, a Polícia Federal cumpriu cerca de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

Prevenção

O órgão ainda divulgou, sem seu comunicado, um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais.

"A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual infantil Operação policial polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis
Play

VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis
Play

Vídeo: suspeito invade casa e faz família refém em Salvador

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis
Play

Violência marca pré-jogo do Ba-Vi em diferentes bairros de Salvador

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

x