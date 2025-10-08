Idoso é agredido com socos e chutes em blitz da GCM em Salvador

Rua onde o caso aconteceu em Itapuã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pelo menos três guardas municipais agrediram um idoso de 65 anos na Hilton Fontes de Lacerda, no bairro de Itapuã, em Salvador, após ele desobedecer uma ordem de parada durante a Operação Respeite a Vida realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) no domingo, 5.

Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o idoso sendo jogado no chão e recebendo diversos socos e chutes.

Em nota, a Transalvador informou que realizava uma operação na Avenida Orlando Gomes, sentido Paralela, quando um condutor desobedeceu à ordem de parada após serem detectados sinais de embriaguez.

O órgão disse ainda que foi realizado o teste do bafômetro que acusou a presença de álcool no organismo do motorista. Um novo teste foi solicitado, mas o idoso se recusou e tentou fugir, mas acabou sendo abordado por guardas civis municipais logo adiante.

Diante da situação, o agente da Transalvador informou que ele seria autuado por recusa a se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB). Também foi constatado atraso no licenciamento do veículo (art. 230, inciso V, do CTB).

Ao ser avisado das autuações, o motorista entrou no veículo e tentou, novamente, fugir do local, momento em que levou materiais de sinalização, danificou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) e atingiu servidores municipais, que não chegaram a ficar feridos.

Ainda de acordo com a Transalvador, o idoso foi conduzido à Central de Flagrantes onde o fato foi registrado.

O Portal A TARDE entrou em contato com a GCM, que informou em nota, repudiar quaisquer atos de violência. A Guarda disse ainda que os agentes envolvidos na ação serão afastados preventivamente das atividades.

Confira a nota na íntegra:

A Guarda Civil Municipal informa que iniciará uma apuração interna sobre o caso, reafirmando seu repúdio a quaisquer atos de violência.

A Corregedoria da GCM acompanhará de perto a análise das imagens e dos fatos apresentados. Os profissionais envolvidos na ocorrência serão intimados para prestar depoimento e, preventivamente, estarão afastados das atividades operacionais.