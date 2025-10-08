Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Idoso é agredido com socos e chutes em blitz da GCM em Salvador

Idoso foi flagrado com sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

08/10/2025 - 7:41 h | Atualizada em 08/10/2025 - 8:02
Rua onde o caso aconteceu em Itapuã
Rua onde o caso aconteceu em Itapuã -

Pelo menos três guardas municipais agrediram um idoso de 65 anos na Hilton Fontes de Lacerda, no bairro de Itapuã, em Salvador, após ele desobedecer uma ordem de parada durante a Operação Respeite a Vida realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) no domingo, 5.

Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o idoso sendo jogado no chão e recebendo diversos socos e chutes.

Em nota, a Transalvador informou que realizava uma operação na Avenida Orlando Gomes, sentido Paralela, quando um condutor desobedeceu à ordem de parada após serem detectados sinais de embriaguez.

O órgão disse ainda que foi realizado o teste do bafômetro que acusou a presença de álcool no organismo do motorista. Um novo teste foi solicitado, mas o idoso se recusou e tentou fugir, mas acabou sendo abordado por guardas civis municipais logo adiante.

Diante da situação, o agente da Transalvador informou que ele seria autuado por recusa a se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB). Também foi constatado atraso no licenciamento do veículo (art. 230, inciso V, do CTB).

Ao ser avisado das autuações, o motorista entrou no veículo e tentou, novamente, fugir do local, momento em que levou materiais de sinalização, danificou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) e atingiu servidores municipais, que não chegaram a ficar feridos.

Ainda de acordo com a Transalvador, o idoso foi conduzido à Central de Flagrantes onde o fato foi registrado.

O Portal A TARDE entrou em contato com a GCM, que informou em nota, repudiar quaisquer atos de violência. A Guarda disse ainda que os agentes envolvidos na ação serão afastados preventivamente das atividades.

Confira a nota na íntegra:

A Guarda Civil Municipal informa que iniciará uma apuração interna sobre o caso, reafirmando seu repúdio a quaisquer atos de violência.

A Corregedoria da GCM acompanhará de perto a análise das imagens e dos fatos apresentados. Os profissionais envolvidos na ocorrência serão intimados para prestar depoimento e, preventivamente, estarão afastados das atividades operacionais.

Tags:

agressão blitz de trânsito idoso itapuã

