Operação apreende mais de 600 bebidas impróprias para consumo

Mais três estabelecimentos foram fiscalizdos durante a operação Bebidas Etílicas, iniciada na segunda-feira, 6, e continuada na terça-feira, 7, em Salvador. Ação teve por objetivo coibir a comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

A ação é realizada em conjunto entre a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon); o Procon-BA; o Departamento de Polícia Técnica (DPT); a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária.

No Parque Bela Vista foram encontrados mais de 200 unidades de produtos fora da validade em condições impróprias para o consumo. Amostras foram recolhidas pelo DPT para perícia, enquanto o Procon autuou o local e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário foi intimado para prestar esclarecimentos e realizar o descarte dos produtos.

Já em Brotas foi vistoriado um ponto comercial também voltado à entrega de bebidas no formato delivery, onde foram encontradas 183 bebidas vencidas. O DPT apreendeu algumas garrafas para análise pericial, o Procon aplicou auto de infração e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário será ouvido na unidade.

Na Pituba também foi vistoriado um estabelecimento destinado ao abastecimento de grandes eventos. O local possuía 272 bebidas sem origem, lacre, rótulo e determinação de validade. O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 271 garrafas lacradas sob custódia do proprietário, enquanto o DPT recolheu um exemplar para perícia.