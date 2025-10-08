Menu
HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Operação apreende mais de 600 bebidas impróprias para consumo

Operação foi feita em parceria entre Procon e DPT

Redação

Por Redação

08/10/2025 - 9:08 h
Três estabelecimentos foram fiscalizados em Salvador
Três estabelecimentos foram fiscalizados em Salvador -

Mais três estabelecimentos foram fiscalizdos durante a operação Bebidas Etílicas, iniciada na segunda-feira, 6, e continuada na terça-feira, 7, em Salvador. Ação teve por objetivo coibir a comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

A ação é realizada em conjunto entre a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon); o Procon-BA; o Departamento de Polícia Técnica (DPT); a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Parque Bela Vista foram encontrados mais de 200 unidades de produtos fora da validade em condições impróprias para o consumo. Amostras foram recolhidas pelo DPT para perícia, enquanto o Procon autuou o local e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário foi intimado para prestar esclarecimentos e realizar o descarte dos produtos.

Leia Também:

Fabricante de bebidas adulteradas é preso com mais de 1.000 garrafas
Protesto em Engomadeira interrompe atendimento de ônibus no bairro
Metanol: amostras de bebidas vão para análise em Salvador

Já em Brotas foi vistoriado um ponto comercial também voltado à entrega de bebidas no formato delivery, onde foram encontradas 183 bebidas vencidas. O DPT apreendeu algumas garrafas para análise pericial, o Procon aplicou auto de infração e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário será ouvido na unidade.

Na Pituba também foi vistoriado um estabelecimento destinado ao abastecimento de grandes eventos. O local possuía 272 bebidas sem origem, lacre, rótulo e determinação de validade. O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 271 garrafas lacradas sob custódia do proprietário, enquanto o DPT recolheu um exemplar para perícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

apreensão operação Bebidas Etílicas Salvador

x