Rui Costa sobe tom e acusa família Bolsonaro de trapacear o Brasil: "Traidores da pátria"

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Pré-candidato ao Senado, o ex-ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), subiu o tom contra a família Bolsonaro, neste sábado, 6, durante discurso no Programa de Governo Participativo (PGP), no Piemonte Paraguaçu.

Ao comentar a movimentação encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, Rui acusou o clã de atuar para trapacear o Brasil, chamando o grupo de "traidores da pátria", assim como fez o presidente Lula (PT), durante discurso, no dia 2 deste mês, ao reagir ao novo tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (EUA).

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"Infelizmente, a gente vê traidores da pátria com mandato eletivo dizendo: quanto pior, melhor", disse Rui, que mencionou a polêmica envolvendo Flávio e o Pix.

Polarização

Rui Costa ainda citou o cenário de polarização que, segundo ele, se iniciou nas eleições de 2014.

"Desde 2014, quando a Dilma se elegeu, o país ficou extremamente polarizado e, em muitos momentos, lideranças políticas resolveram destruir o país", afirmou Rui Costa.