Tráfico de drogas: operação da PC cumpre mandados no sul da Bahia

Integrantes de uma organização criminosa são alvo da segunda fase da Operação Labirinto da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta terça-feira, 9. A ação tem como objetivo desarticular o grupo criminoso e ocorre nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis e Itamaraju, no extremo sul da Bahia, além de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Nesta etapa da investigação, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Porto Seguro), cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Operação Labirinto 2

A Operação Labirinto 2 é resultado do aprofundamento das investigações iniciadas durante a primeira fase da operação, em fevereiro de 2026, quando foram realizadas buscas domiciliares e efetuada uma prisão em flagrante.

A análise dos resultados permitiu o avanço das apurações e a identificação de novos integrantes e estruturas vinculadas ao grupo criminoso investigado.

Para o cumprimento das medidas judiciais, foram mobilizadas equipes do DENARC, envolvendo policiais das unidades de Salvador, Jequié, Itabuna e Feira de Santana, que atuam de forma conjunta com a DTE/Porto Seguro, equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Eunápolis) e policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Eunápolis).

De acordo com o diretor do DENARC, delegado Ernandes Júnior, a Operação Labirinto 2 representa mais uma importante etapa do trabalho de investigação qualificada e repressão ao narcotráfico.

“O tráfico de drogas é o principal fomentador de diversos outros crimes violentos e patrimoniais. A Polícia Civil da Bahia, por meio do DENARC e das unidades parceiras, segue atuando de forma técnica, integrada e permanente para identificar, responsabilizar e retirar de circulação integrantes de organizações criminosas que atuam no estado”, destacou.

A ação integra o ciclo operacional da Operação NARKE VI, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao narcotráfico e às organizações criminosas.

