Arraiá da Tieta integra programação junina do Centro Histórico

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O Centro Histórico de Salvador será palco do Arraiá da Tieta, evento que une solidariedade, forró e a paixão pelo futebol nos dias 13 e 14 de junho. A programação junina acontece a partir das 16h e promete animar moradores e turistas com muita música, cultura e ações solidárias.

O evento terá entrada solidária mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, destinado ao NACCI, instituição que acolhe crianças, adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias.

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Com grandes atrações, transmissão do jogo do Brasil e uma importante ação solidária, a proposta é fortalecer o espírito comunitário que marca as festas juninas e animar a capital baiana.

A programação começa no dia 13 de junho, a partir das 16h, com transmissão do jogo da Seleção Brasileira e apresentações do Bailinho de Quinta e do cantor Gerônimo, um dos grandes nomes da música baiana, garantindo muita energia para o público.

No dia 14 de junho, também a partir das 16h, o Largo da Tieta recebe o cantor e compositor Del Feliz, seguido por Léo Estakazero, referências do forró contemporâneo que embalam gerações de fãs.

O Arraiá da Tieta conta com apoio cultural de Gegê Magalhães e da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Saltur.

Programação

13 de junho

Transmissão do jogo do Brasil

Bailinho de Quinta

Gerônimo

14 de junho

Del Feliz

Léo Estakazero

Ingresso Solidário: 1 kg de alimento não perecível