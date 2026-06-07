Sem pegar estrada: 7 cidades perto de Salvador para curtir um São João

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Nem todo mundo consegue tirar vários dias para aproveitar o São João no interior da Bahia. Para muitos trabalhadores, a festa acontece em plena semana e uma viagem mais longa acaba ficando fora dos planos. Mas isso não significa abrir mão do forró.

A poucos quilômetros de Salvador, diversas cidades prepararam programações que reúnem grandes nomes da música nordestina e prometem atrair milhares de visitantes durante os festejos juninos. Em alguns casos, a distância é tão curta que dá até para fazer um bate-volta e retornar para casa no mesmo dia.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De artistas consagrados do forró a estrelas do sertanejo e do arrocha, os municípios da Região Metropolitana e do Recôncavo apostam alto para disputar espaço entre os principais destinos juninos do estado.

Camaçari aposta em grandes nomes do forró



A apenas 42 quilômetros de Salvador, Camaçari chega com um dos eventos mais aguardados da região. O Camaforró reunirá atrações como Pablo, Alceu Valença, Mestrinho, Magníficos, Calcinha Preta, Chambinho do Acordeon, Flor de Maracujá e Filomena Bagaceira.

Com acesso rápido pela BA-526 ou BA-099, o município aparece como uma das alternativas mais práticas para quem quer curtir a festa sem percorrer longas distâncias.

São João de Camaçari - Foto: Ascom / PMC

Candeias e Mata de São João entram forte na disputa



Em Candeias, a programação reúne artistas de peso como Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada, Solange Almeida, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Léo Santana.

Já em Mata de São João, o clima será marcado pelo tradicional forró nordestino, com apresentações de Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Adelmário Coelho, Mastruz com Leite, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan.

São João de Candeias - Foto: Reprodução/Prefeitura de Candeias - BA

Conceição do Jacuípe mantém tradição de grandes festas



Um dos destinos mais tradicionais do entorno de Salvador, Conceição do Jacuípe volta a apostar em uma grade recheada de atrações.

O público poderá acompanhar shows de Luan Santana, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Calcinha Preta, Tayrone, Saia Rodada, Kart Love, Chambinho do Acordeon e Rey Vaqueiro.

A cidade fica a cerca de 100 quilômetros da capital e costuma atrair visitantes de diversas regiões durante o período junino.

São João de Conceição do Jacuípe - Foto: Reprodução/Prefeitura de Conceição do Jacuípe

Cachoeira mistura história e música

Além das tradições culturais e do charme histórico, Cachoeira preparou uma programação que reúne diferentes estilos musicais.

Entre os nomes confirmados estão Léo Santana, Paula Fernandes, Saulo Fernandes, Frank Aguiar, Raí Saia Rodada, Cavaleiros do Forró, Del Feliz, Edson Gomes, Caviar com Rapadura, Colher de Pau, Sine Calmon e Asas Livres.

Localizada a aproximadamente 123 quilômetros de Salvador, a cidade aparece entre os destinos mais procurados do Recôncavo Baiano durante o São João.

São João de Cachoeira - Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeira

São Sebastião do Passé e Catu também entram na rota



Quem optar por São Sebastião do Passé encontrará apresentações de Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Raí Saia Rodada e Tayrone.

Já em Catu, a aposta está em grupos tradicionais dos festejos juninos, como Colher de Pau, Cangaia de Jegue e Arrocha o Nó.

São João de São Sebastião do Passé - Foto: Divulgação / Prefeitura de São Sebastião do Passé

Outras cidades também terão festejos



Além dos municípios que já divulgaram suas atrações, outras cidades próximas de Salvador também devem realizar programação junina.

É o caso de Lauro de Freitas, Vera Cruz, Simões Filho, Madre de Deus, Santo Amaro, Saubara, Salinas da Margarida e Nazaré das Farinhas, que ainda não anunciaram oficialmente suas grades de shows.

Para quem não consegue passar vários dias no interior, os destinos próximos da capital surgem como alternativa para aproveitar o clima junino, o forró e as comidas típicas sem enfrentar viagens longas pelas estradas baianas.