Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO

PORTA DE ENTRADA

Vai viajar no São João? O que muda e como embarcar na Nova Rodoviária de Salvador

Nova Rodoviária de Salvador terá seu primeiro grande teste neste São João

Priscila Dórea
Por Priscila Dórea
Vai viajar de ônibus na Bahia? Confira o esquema especial da Nova Rodoviária para junho
Vai viajar de ônibus na Bahia? Confira o esquema especial da Nova Rodoviária para junho - Foto: Joá Souza | GOVBA

A Nova Rodoviária de Salvador já se prepara para o seu primeiro grande teste de circulação: a Operação São João. Durante os festejos juninos, o equipamento completa cinco meses de funcionamento e deve receber o maior fluxo de passageiros desde a inauguração, consolidando-se como um marco da mobilidade intermunicipal na capital baiana. Durante o período junino, a previsão é de cerca de 195 mil embarques, com movimentação total aproximada de 380 mil pessoas no terminal.

Entre os milhares de passageiros que já garantiram lugar nessa primeira Operação São João estão a estudante Maria Vitória, de 16 anos, e sua mãe, Raimunda Maria, que vão passar os festejos juninos em Cruz das Almas e aproveitaram a manhã de ontem para garantir as passagens.

Tudo sobre São João em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Se deixar para em cima da hora, corremos o risco de não encontrar. Então viemos comprar logo e quase não encontramos mais lugar. Estou muito animada, pois vou poder ver minha avó e vários primos. Quero curtir muito com eles e soltar muitos fogos", contou Maria Vitória.

"Estamos empenhados em oferecer a melhor experiência possível a todos os passageiros que passarão pelo terminal durante o período junino, especialmente entre 19 e 23 de junho, quando o fluxo atinge o seu ápice", destaca o gerente-geral da Rodoviária, Adevaldo Santos. “Como essa será a primeira grande operação no novo terminal, o planejamento antecipado é imprescindível”, afirma.

E quem está aproveitando toda essa organização é a paulista Marjorie, de 33 anos, que já começou seu tour pelas festas juninas do Nordeste. "Comecei por Salvador, aproveitando as festas do início do mês. Da rodoviária sigo para Aracaju e depois pelas capitais até a Paraíba, curtindo o São João em cada uma delas", contou.

Leia Também:

SÃO JOÃO

São João chega aos shoppings de Salvador com diversão gratuita
São João chega aos shoppings de Salvador com diversão gratuita imagem

POLÊMICA

Falta de pagamento ameaça artistas que embalam o São João no Brasil
Falta de pagamento ameaça artistas que embalam o São João no Brasil imagem

SÃO JOÃO

São João de Cachoeira 2026 terá Léo Santana e Flávio José
São João de Cachoeira 2026 terá Léo Santana e Flávio José imagem

Família

"No ano passado, foram mais de 1,8 milhão de visitantes e R$ 2,3 bilhões injetados na economia da Bahia, números que queremos ultrapassar em 2026", afirmou o titular da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Maurício Bacelar.

"Salvador é a porta de entrada do estado, pela conectividade aérea e pela nova rodoviária, considerada a mais moderna da América Latina. Para nós, nordestinos, o São João é muito maior do que o Natal, pois muitos voltam ao interior para celebrar com a família", explicou.

Como é o caso do estudante de Engenharia Mecânica Kevin Rios, de 23 anos.

"Sou de Feira de Santana e moro em Salvador por causa dos estudos, então toda a minha família está lá. Para mim, o São João é a melhor festa do ano: a mais caseira, mais familiar, tem dança e reúne todo mundo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

rodoviária São João 2026

Relacionadas

Mais lidas