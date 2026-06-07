Vai viajar no São João? O que muda e como embarcar na Nova Rodoviária de Salvador

A Nova Rodoviária de Salvador já se prepara para o seu primeiro grande teste de circulação: a Operação São João. Durante os festejos juninos, o equipamento completa cinco meses de funcionamento e deve receber o maior fluxo de passageiros desde a inauguração, consolidando-se como um marco da mobilidade intermunicipal na capital baiana. Durante o período junino, a previsão é de cerca de 195 mil embarques, com movimentação total aproximada de 380 mil pessoas no terminal.

Entre os milhares de passageiros que já garantiram lugar nessa primeira Operação São João estão a estudante Maria Vitória, de 16 anos, e sua mãe, Raimunda Maria, que vão passar os festejos juninos em Cruz das Almas e aproveitaram a manhã de ontem para garantir as passagens.

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"Se deixar para em cima da hora, corremos o risco de não encontrar. Então viemos comprar logo e quase não encontramos mais lugar. Estou muito animada, pois vou poder ver minha avó e vários primos. Quero curtir muito com eles e soltar muitos fogos", contou Maria Vitória.

"Estamos empenhados em oferecer a melhor experiência possível a todos os passageiros que passarão pelo terminal durante o período junino, especialmente entre 19 e 23 de junho, quando o fluxo atinge o seu ápice", destaca o gerente-geral da Rodoviária, Adevaldo Santos. “Como essa será a primeira grande operação no novo terminal, o planejamento antecipado é imprescindível”, afirma.

E quem está aproveitando toda essa organização é a paulista Marjorie, de 33 anos, que já começou seu tour pelas festas juninas do Nordeste. "Comecei por Salvador, aproveitando as festas do início do mês. Da rodoviária sigo para Aracaju e depois pelas capitais até a Paraíba, curtindo o São João em cada uma delas", contou.

Família

"No ano passado, foram mais de 1,8 milhão de visitantes e R$ 2,3 bilhões injetados na economia da Bahia, números que queremos ultrapassar em 2026", afirmou o titular da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Maurício Bacelar.

"Salvador é a porta de entrada do estado, pela conectividade aérea e pela nova rodoviária, considerada a mais moderna da América Latina. Para nós, nordestinos, o São João é muito maior do que o Natal, pois muitos voltam ao interior para celebrar com a família", explicou.

Como é o caso do estudante de Engenharia Mecânica Kevin Rios, de 23 anos.

"Sou de Feira de Santana e moro em Salvador por causa dos estudos, então toda a minha família está lá. Para mim, o São João é a melhor festa do ano: a mais caseira, mais familiar, tem dança e reúne todo mundo”.