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SÃO JOÃO

São João de Cachoeira 2026 terá Léo Santana e Flávio José

Evento "mantém viva a tradição cultural e gera impacto na economia local”, afirma Eliana Gonzaga

Redação
Por Redação
São João Feira do Porto terá seis dias de festa em 2026
São João Feira do Porto terá seis dias de festa em 2026 - Foto: Divulgação

Um dos festejos juninos mais tradicionais do Recôncavo Baiano, o São João Feira do Porto vai movimentar o município histórico de Cachoeira entre os dias 20 e 25 de junho. Serão, ao todo, seis dias consecutivos de shows e manifestações artísticas para receber milhares de turistas baianos e de outros estados.

A grade de atrações mescla ícones do forró autêntico e tradicional, além de nomes do pagode baiano, sertanejo e música regional. Entre as atrações estarão:

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  • Léo Santana;
  • Paula Fernandes;
  • Flávio José;
  • Saulo Fernandes;
  • Heitor Costa;
  • Cavaleiros do Forró;
  • Estakazero.

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O palco principal e as vilas temáticas do evento serão instalados às margens do Rio Paraguaçu, integrando a festa ao conjunto urbanístico e arquitetônico tombado de Cachoeira.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o formato da festa foi planejado para descentralizar os ganhos econômicos, permitindo que pequenos comerciantes, artesãos e ambulantes credenciados ampliem seus faturamentos por meio da comercialização de produtos típicos da culinária junina.

Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT)
Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT) - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Segundo a prefeita Eliana Gonzaga (PT), a aposta no fortalecimento da marca do São João de Cachoeira é uma estratégia permanente de fomento ao turismo histórico e de preservação da memória imaterial da cidade.

A chefe do Executivo ressaltou que, além de funcionar como um vetor de entretenimento e lazer para a população, a Feira do Porto consolidou-se como uma das principais ferramentas de injeção de capital privado na economia municipal, com reflexos positivos na arrecadação e na geração de empregos temporários.

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