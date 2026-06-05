SÃO JOÃO
São João de Cachoeira 2026 terá Léo Santana e Flávio José
Evento "mantém viva a tradição cultural e gera impacto na economia local”, afirma Eliana Gonzaga
Um dos festejos juninos mais tradicionais do Recôncavo Baiano, o São João Feira do Porto vai movimentar o município histórico de Cachoeira entre os dias 20 e 25 de junho. Serão, ao todo, seis dias consecutivos de shows e manifestações artísticas para receber milhares de turistas baianos e de outros estados.
A grade de atrações mescla ícones do forró autêntico e tradicional, além de nomes do pagode baiano, sertanejo e música regional. Entre as atrações estarão:
- Léo Santana;
- Paula Fernandes;
- Flávio José;
- Saulo Fernandes;
- Heitor Costa;
- Cavaleiros do Forró;
- Estakazero.
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O palco principal e as vilas temáticas do evento serão instalados às margens do Rio Paraguaçu, integrando a festa ao conjunto urbanístico e arquitetônico tombado de Cachoeira.
Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o formato da festa foi planejado para descentralizar os ganhos econômicos, permitindo que pequenos comerciantes, artesãos e ambulantes credenciados ampliem seus faturamentos por meio da comercialização de produtos típicos da culinária junina.
Segundo a prefeita Eliana Gonzaga (PT), a aposta no fortalecimento da marca do São João de Cachoeira é uma estratégia permanente de fomento ao turismo histórico e de preservação da memória imaterial da cidade.
A chefe do Executivo ressaltou que, além de funcionar como um vetor de entretenimento e lazer para a população, a Feira do Porto consolidou-se como uma das principais ferramentas de injeção de capital privado na economia municipal, com reflexos positivos na arrecadação e na geração de empregos temporários.