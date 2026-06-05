São João chega aos shoppings de Salvador com diversão gratuita

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Com a chegada de junho, o clima de São João já tomou conta de Salvador. Para quem quer aproveitar a temporada sem sair da cidade, os shoppings da capital prepararam uma série de atrações gratuitas que prometem reunir música, tradição, gastronomia e diversão para todas as idades.

Além das festas no interior da Bahia, muitos moradores procuram opções mais próximas para entrar no clima junino. Neste ano, diversos centros de compras apostaram em programações especiais que incluem apresentações musicais, espaços temáticos, atividades para crianças e experiências inspiradas na cultura nordestina.

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Com decoração típica, barracas de comidas tradicionais e muito forró, os eventos transformam os corredores e praças dos empreendimentos em verdadeiros arraiais urbanos. A proposta é oferecer opções de lazer para famílias, amigos e turistas durante todo o mês.



Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu algumas das principais programações juninas gratuitas promovidas pelos shoppings de Salvador neste mês de junho.

Festas juninas nos Shoppings de Salvador

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa promove até o dia 27 de junho o Arraiá Campeão, evento que mistura a atmosfera dos festejos juninos com o entusiasmo da Copa do Mundo. A programação acontece na Praça de Eventos, no piso L1, com apresentações musicais gratuitas, barracas temáticas e atrações para toda a família.

Entre os destaques estão os shows realizados de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, e aos sábados, das 14h30 às 16h30. Dançarinos caracterizados também circulam pelo espaço para reforçar o clima de festa.

A programação inclui ainda o São João Inclusivo, no dia 11 de junho, com apresentação de quadrilha formada por pessoas cegas, show da cantora cadeirante Paula Carvalho, intérprete de Libras e abafadores sonoros para pessoas com sensibilidade auditiva.

Já no dia 20 de junho, a Parada Junina Infantil leva personagens caracterizados, música e brincadeiras para os corredores do shopping.

Além das atrações culturais, o público encontra barracas com licores, bolos, acessórios temáticos e outras iguarias típicas comercializadas por empreendedores locais.

Arraiá Campeão

Quando: até 27 de junho

até 27 de junho Onde: Praça de Eventos (L1), Shopping Center Lapa

Praça de Eventos (L1), Shopping Center Lapa Quanto: entrada gratuita

Programação:

Apresentações musicais gratuitas: segunda a sexta-feira, das 15h às 17h

Apresentações musicais gratuitas: sábados, das 14h30 às 16h30

São João Inclusivo: 11 de junho, das 15h às 17h

Parada Junina Infantil: 20 de junho, das 14h às 16h

Shopping Barra

Até o dia 25 de junho, a Praça Central Euvaldo Luz recebe o São João Casamento da Roça, uma das programações juninas mais tradicionais entre os shoppings da cidade.

A Vila Junina reúne apresentações de forró, decoração temática, barracas de comidas típicas e atrações para crianças. O espaço conta ainda com igrejinha cenográfica, roda-gigante, touro mecânico e ambientes criados para reproduzir o clima das cidades do interior.

Durante o período, a programação musical inclui apresentações de Gel Barbosa, SEUILSOM e Flor de Imbuia, com repertórios voltados para o forró tradicional, xote e baião.

Para o público infantil, o destaque é o Arraialzinho do Barra com Musiclauns, que traz histórias, brincadeiras e músicas inspiradas no universo junino.

O evento também reúne quitutes típicos preparados por marcas especializadas em bolos, licores, doces e comidas tradicionais da época.

São João Casamento da Roça

Quando: até 25 de junho

até 25 de junho Onde: Praça Central Euvaldo Luz, Shopping Barra

Praça Central Euvaldo Luz, Shopping Barra Quanto: entrada gratuita

Programação:

04 de junho, das 18h às 20h – Gel Barbosa

05 de junho, das 18h às 20h – SEUILSOM

06 de junho, das 18h às 20h – Flor de Imbuia

07 de junho, às 17h – Arraialzinho do Barra com Musiclauns

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também entrou no clima do São João com uma programação que combina cultura, entretenimento, gastronomia e ações promocionais durante todo o mês de junho.

Na Praça de Eventos I, os visitantes encontram uma vila junina com coreto, palco para atrações musicais e barraquinhas de comidas típicas. O espaço foi pensado para funcionar como uma praça de convivência inspirada nas tradições nordestinas.

Além da ambientação temática, o shopping lançou uma campanha especial na qual clientes podem adquirir um par de copos de licor assinados pelo artista plástico Elano Passos ao atingirem o valor estipulado em compras.

O local também abriga um parque temático voltado para toda a família e contará com telão para transmissão dos jogos da seleção brasileira durante o Mundial.

Com opções que vão do forró tradicional às atrações infantis, os shoppings da capital se transformam em alternativas para quem deseja aproveitar o São João sem sair de Salvador.

São João no Shopping Paralela

Quando: durante todo o mês de junho

durante todo o mês de junho Onde: Praça de Eventos I, Shopping Paralela

Praça de Eventos I, Shopping Paralela Quanto: entrada gratuita

Destaques:

Vila junina com coreto e palco para atrações temáticas

Barraquinhas de comidas típicas

Parque temático para toda a família

Campanha promocional com copos de licor assinados por Elano Passos

Telão para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial

Campanha promocional:

A cada R$ 300 em compras, adicionando mais R$ 20, os clientes poderão adquirir um par de copos de licor exclusivos assinados pelo artista plástico Elano Passos.