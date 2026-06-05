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POLÊMICA

Falta de pagamento ameaça artistas que embalam o São João no Brasil

Levantamento revela estados que lideram ranking nacional de débitos

Edvaldo Sales
Por
Levantamento revela estados lideram ranking nacional de débitos
Levantamento revela estados lideram ranking nacional de débitos - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revelou que Pernambuco lidera o ranking nacional de inadimplência por direito autoral de execução pública musical em festas juninas em 2025.

O estado concentra 20% do valor total ainda não pago referente aos eventos realizados entre maio e agosto do ano passado. Na sequência, Bahia (17%) e Amazonas (12%) aparecem entre os estados com maiores débitos.

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Segundo o Ecad, do total arrecadado, 85% são destinados diretamente a compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais. Já 6% ficam com as associações de música da gestão coletiva e 9% são destinados ao Ecad para seus custos operacionais.

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Músicas mais tocadas

No levantamento do Ecad das músicas mais executadas nas festas juninas licenciadas em 2025, a liderança ficou com ‘Festa na Roça’, de Palmeira e Mario Zan. Em seguida aparecem ‘Olha pro Céu’, de Luiz Gonzaga e José Fernandes de Carvalho, e ‘Frevo Mulher’, de Zé Ramalho.

Divulgação
Divulgação - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Top 10 estados inadimplentes no pagamento dos direitos autorais de execução pública musical em festas juninas:

Divulgação
Divulgação - Foto: Mateus Pereira | GOVBA
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ecad Festa Junina São João

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