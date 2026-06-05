POLÊMICA
Falta de pagamento ameaça artistas que embalam o São João no Brasil
Levantamento revela estados que lideram ranking nacional de débitos
Um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revelou que Pernambuco lidera o ranking nacional de inadimplência por direito autoral de execução pública musical em festas juninas em 2025.
O estado concentra 20% do valor total ainda não pago referente aos eventos realizados entre maio e agosto do ano passado. Na sequência, Bahia (17%) e Amazonas (12%) aparecem entre os estados com maiores débitos.
Segundo o Ecad, do total arrecadado, 85% são destinados diretamente a compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais. Já 6% ficam com as associações de música da gestão coletiva e 9% são destinados ao Ecad para seus custos operacionais.
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Músicas mais tocadas
No levantamento do Ecad das músicas mais executadas nas festas juninas licenciadas em 2025, a liderança ficou com ‘Festa na Roça’, de Palmeira e Mario Zan. Em seguida aparecem ‘Olha pro Céu’, de Luiz Gonzaga e José Fernandes de Carvalho, e ‘Frevo Mulher’, de Zé Ramalho.
Top 10 estados inadimplentes no pagamento dos direitos autorais de execução pública musical em festas juninas: