Juliette e Adelmo Casé se unem à Osba em show de São João em Salvador

A Orquestra Sinfônica da Bahia chega em 2026 à décima edição do São João Sinfônico, projeto que traz músicas do repertório junino em versões sinfônicas, com um concerto neste sábado, 6, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, a apresentação deste ano tem como tema "Vida de Viajante", com a regência e direção musical do maestro e diretor artístico da Osba, Carlos Prazeres, e a direção artística de Manno Góes.

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Entre os convidados, estarão ao lado da Orquestra os cantores Adelmo Casé, Del Feliz, Juliette, Laura Catarina, Letícia, Zé Honório e Zé Paulo, além do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, que esteve presente em todas as dez edições do projeto.

O tema “Vida de viajante”, em alusão à célebre composição do mestre do forró Luiz Gonzaga em parceria com o pianista Hervê Cordovil, dita o mote da edição deste ano.

Segundo o diretor artístico Manno Góes ela fala também sobre os movimentos de migração do povo brasileiro e à vida itinerante dos músicos – sejam eles integrantes de grupos de forró ou de orquestras sinfônicas.

“O repertório vai passear pelo Nordeste e pelo Brasil, falando da saudade que a estrada impõe aos artistas, aos nordestinos e a todas as pessoas que saem de suas terras em busca dos seus sonhos. Então, teremos uma primeira parte do concerto voltada para essa saudade constante da vida de viajante. Depois, em um segundo momento da apresentação, fazemos a volta para casa deste viajante, finalizando com uma grande festa”, revela Manno Góes.

Para o maestro e diretor artístico da Osba, Carlos Prazeres, que idealizou esse projeto em 2017 como o primeiro a fazer o diálogo entre a orquestra com a música brasileira, é muito importante que o São João Sinfônico seja um espelho que reflete a sociedade em que está inserido, a sociedade baiana.

“A orquestra, que é um instrumento coletivo e passa a atuar na música popular, vai ao encontro de um conceito em que a enxergamos como um organismo muito plural, capaz de atuar na música popular, de atuar com novos timbres e ritmos, além do repertório que já lhe é tradicional. É muito importante que uma orquestra se conecte com a sua sociedade e não poderíamos estar inseridos na sociedade baiana sem pensar no Carnaval e no São João”, reflete Prazeres.

Artistas presentes

Ao longo dos dez anos de trajetória desse concerto tão esperado, o qual o maestro Carlos Prazeres ousa dizer, ser o mais importante da Osba, um nome que é presença carimbada desde da primeira edição é o do sanfoneiro Marcelo Caldi.

“Muitas pessoas me perguntam o porquê de Marcelo está presente desde a primeira edição e eu sempre friso que ele não é simplesmente um sanfoneiro, ele é um artista muito plural e muito único, que fez uma faculdade de composição nos moldes e padrões da música clássica e faz essa junção, como ninguém, entre o forró e a música de concerto”, destaca o carioca de nascença e baiano de direito.

O evento que começou em 2017 na Sala Principal do TCA e, após as apresentações online durante a pandemia migrou, em 2023, para a Concha Acústica, devido à grande demanda de público, foi visto sob os olhos do sanfoneiro, pianista, orquestrador e cantor carioca, Marcelo Caldi desde o início.

“Eu estou muito feliz de poder participar durante todo esse percurso, de ter vivido desde o primeiro, a novidade de não saber no que vai dar cada concerto, as experimentações que fomos fazendo e como isso foi crescendo e tomando um lugar no coração das pessoas, não só da orquestra, mas do público, porque é uma festa muito bonita e talvez uma das mais importantes do ano, e só tenho a agradecer a produção, a toda equipe e ao público maravilhoso da Bahia, que é o estado coração do Brasil”, reflete o sanfoneiro.

Já o baiano Adelmo Casé, vocalista da banda Negracor e um nome muito popular da música baiana, especialmente na axé music, também participa do concerto de amanhã na Concha Acústica.

À frente do projeto “Tributo a Gonzagão e Dominguinhos” realizado nos últimos três anos, mesclando o tradicional forró, xote e baião com arranjos modernos, o cantor admite que tem se aproximado cada vez mais desse repertório.

“É uma honra gigantesca para qualquer artista cantar com a Osba. Esse projeto é lindo demais e o São João faz parte da memória afetiva de todas as gerações. Artistas nordestinos representam seu povo e movimentam os palcos de todo o Brasil”, percebe.

Adelmo destaca que depois do projeto “Tributo”, o seu caminho profissional tem sido muito interessante. “Eu estou entrando em outro circuito e é gratificante demais ser bem aceito nesse estilo também”.

Vencedora do BBB21, a paraibana Juliette, que tem legiões de fãs espalhados por todo o Brasil – os chamados “cactos” –, é mais um dos nomes de destaque que se apresentam no concerto. Com a música nordestina e o forró sempre muitos presentes no seu repertório, ela vai agregar seu apelo junto ao grande público ao se juntar com outros grandes artistas para celebrar essa festa, patrimônio cultural imaterial do Brasil.

São João Sinfônico da OSBA

Quando: sábado, 6 de junho

sábado, 6 de junho Horário: 19h

19h Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Concha Acústica do Teatro Castro Alves Ingressos: entre R$ 25 e R$ 80

entre R$ 25 e R$ 80 Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.