Lula se diz curado de câncer de pele após 15 sessões de radioterapia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 12, que está curado de um câncer de pele na cabeça após passar por 15 sessões de radioterapia. A fala do presidente ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

“Hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia foi para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem”, declarou o petista.

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“Então, eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele”, acrescentou ele.

Entenda o procedimento

Lula retirou uma lesão de pele da cabeça e foi submetido a biópsia em 24 de abril, recebendo alta no mesmo dia. Na ocasião, ele foi submetido a dois procedimentos: retirada de queratose na cabeça e uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

“Presidente foi submetido a uma retirada de uma lesão no couro cabeludo, que já estava programada. O procedimento ocorreu sem intercorrência nenhuma e deverá permanecer por mais algumas horas no hospital, deve ir para casa hoje”, disse dr. Kalil na ocasião.

“Fez a biópsia chamada congelação e o resultado ficará pronto nos próximos dias. É uma doença localizada, lesão de pele, chamada basocelular, é a mais comum no mundo. É uma lesão localizada, que não espalha. O máximo que pode acontecer é aparecer ferida, ele já estava há algum tempo acompanhando e resolveu tirar”, acrescentou.

Na época, a dermatologista Cristina Abdalla, que acompanhou o procedimento, informou que era uma lesão muito comum no consultório dermatológico e está relacionada à exposição ao sol.