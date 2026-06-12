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Lula se diz curado de câncer de pele após 15 sessões de radioterapia

Presidente passou por uma cirurgia para remover uma lesão na cabeça em abril

Gustavo Nascimento
Por
Lula estava com câncer de pele na cabeça
Lula estava com câncer de pele na cabeça - Foto: Evaristo Sá | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 12, que está curado de um câncer de pele na cabeça após passar por 15 sessões de radioterapia. A fala do presidente ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

“Hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia foi para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem”, declarou o petista.

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“Então, eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele”, acrescentou ele.

Entenda o procedimento

Lula retirou uma lesão de pele da cabeça e foi submetido a biópsia em 24 de abril, recebendo alta no mesmo dia. Na ocasião, ele foi submetido a dois procedimentos: retirada de queratose na cabeça e uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

“Presidente foi submetido a uma retirada de uma lesão no couro cabeludo, que já estava programada. O procedimento ocorreu sem intercorrência nenhuma e deverá permanecer por mais algumas horas no hospital, deve ir para casa hoje”, disse dr. Kalil na ocasião.

“Fez a biópsia chamada congelação e o resultado ficará pronto nos próximos dias. É uma doença localizada, lesão de pele, chamada basocelular, é a mais comum no mundo. É uma lesão localizada, que não espalha. O máximo que pode acontecer é aparecer ferida, ele já estava há algum tempo acompanhando e resolveu tirar”, acrescentou.

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Na época, a dermatologista Cristina Abdalla, que acompanhou o procedimento, informou que era uma lesão muito comum no consultório dermatológico e está relacionada à exposição ao sol.

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Tags

Câncer dermatologia Lula Radioterapia saúde pública

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