Lula prepara pacote de anúncios com novo Desenrola antes das eleições

Antes das restrições do período eleitoral entrarem em vigor, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma série de anúncios de grande impacto social. Entre eles está uma nova etapa do Desenrola, programa de renegociação de dívidas, que desta vez deverá contemplar pessoas que mantêm as contas em dia.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o novo Desenrola deve beneficiar tanto estudantes que estão em dia com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) quanto pessoas que possuem empréstimos e financiamentos sem atraso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nós vamos anunciar ainda até o fim do mês o Desenrola para adimplentes. A ideia é premiar quem paga suas contas em dia e criar condições para que essas pessoas continuem honrando seus compromissos financeiros”, afirmou o ministro.

A expectativa é que todos os novos programas do governo sejam lançados até o início de julho. Depois disso, a legislação eleitoral passa a impor restrições à divulgação de ações e programas federais.

A corrida para concluir essas entregas já se reflete na agenda presidencial. Entre janeiro e esta semana, Lula participou de mais de 100 compromissos relacionados a anúncios de investimentos, lançamento de programas, inaugurações, cerimônias comemorativas e visitas a obras e fábricas.

O número é quase o dobro do registrado no mesmo período de 2025.

Entenda o calendário eleitoral

Nos três meses que antecedem as eleições, entram em vigor regras que restringem a atuação dos governos para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas.

Entre as principais restrições estão: