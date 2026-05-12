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ECONOMIA

Desenrola 2.0: bancos devem enviar dinheiro esquecido até terça-feira

Quantia deve ser transferida para um fundo público para cobrir possíveis calotes

Luiza Nascimento
Por

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Governo lança Desenrola 2.0
Governo lança Desenrola 2.0 - Foto: Divulgação

Instituições financeiras devem transferir, até esta terça-feira, 12, o dinheiro esquecido por clientes em suas contas para um fundo público. Esta é uma determinação do Governo Federal que visa regulamentar o Desenrola Brasil 2.0, programa focado na renegociação de dívidas.

Em abril, o Banco Central divulgou que 47 milhões de clientes tinham cerca de R$ 10,55 bilhões de recursos abandonados nos bancos. Destes R$ 8,15 bilhões são de pessoas físicas e R$ 2,4 bilhões de jurídicas.

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Como o valor será usado no Desenrola 2.0?

Segundo o governo, cerca de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões destes recursos irão para um fundo público e servirão para viabilizar descontos no Desenrola 2.0.

Esse dinheiro irá para Fundo de Garantia de Operações (FGO) para oferecer repaldo aos bancos, cobrindo possíveis calotes dos solicitantes dos empréstimos. Para tal, haverá segregação de 10% do saldo transferido.

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Chamamento público

O governo garante que haverá um edital de chamamento público para os correntistas. Após a publicação, os clientes terão até 30 dias para contestar a transferência.

Eles poderão acessar as informações individualizadas para consultar o valor transferido, a instituição responsável, a agência e número da conta.

Após a contestação, os valores serão revertidos pelo fundo aos bancos, que farão a devolução dos recursos aos seus correntistas, corrigidos pelo IPCA-15. As instituições têm até 15 dias úteis para realizar a transferência.

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