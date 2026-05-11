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LOTERIAS

Lotofácil sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira; confira resultado

Também foram sorteados os concursos de número 2.922 da Lotomania; 7.022 da Quina; 2.955 da Dupla-Sena e o 845 da Super Sete

Gustavo Nascimento
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Lotofácil sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira; confira resultado
- Foto: Sidney de Almeida | Shutterstock

O concurso 3682 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira, 11, sorteou um prêmio total de R$ 2 milhões. Além disso, a Caixa Econômica Federal sorteou os concursos de número 2.922 da Lotomania; 7.022 da Quina; 2.955 da Dupla-Sena e o 845 da Super Sete.

Os números foram anunciados às 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Confira os resultados:

Lotofácil

13 – 04 – 11 – 02 – 09 – 01 – 17 – 18 – 24 – 07 – 10 – 21 – 12 – 05 – 22.

Quina

50 – 30 – 38 – 47 – 68.

Lotomania

32 – 18 – 99 – 93 – 61 – 28 – 47 – 04 – 46 – 86 – 36 – 02 – 10 – 65 – 91 – 76 – 88 – 69 – 66 – 34.

Dupla Sena

  • 1º sorteio: 30 – 46 – 10 – 05 – 20 – 47;
  • 2º sorteio: 11 – 39 – 03 – 29 – 32 – 33.

Super Sete

  • Coluna 1: 4;
  • Coluna 2: 2;
  • Coluna 3: 6;
  • Coluna 4: 8;
  • Coluna 5: 8;
  • Coluna 6: 4;
  • Coluna 7: 1.

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Tags:

caixa econômica Loterias lotofácil resultados

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