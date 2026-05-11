Tesouro Direto lança novo título com investimento inicial de R$ 1

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O governo federal lançou oficialmente o Tesouro Reserva, novo título público criado para quem busca uma aplicação simples, acessível e voltada para reserva de emergência. A novidade passa a integrar o Tesouro Direto e já chega sendo tratada como uma possível concorrente da poupança, dos CDBs de liquidez diária e das chamadas “caixinhas” de bancos digitais. O lançamento aconteceu nesta segunda-feira, 11.

A principal aposta do novo produto é unir baixo valor de entrada, liquidez imediata e previsibilidade. O investimento inicial será de apenas R$ 1.

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Novo título terá rendimento atrelado à Selic

O Tesouro Reserva terá rentabilidade vinculada à taxa Selic, atualmente em 14,50% ao ano. Segundo o governo, o objetivo é facilitar o acesso de pequenos investidores ao mercado de renda fixa e incentivar a criação de reservas financeiras.

O novo título foi desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil e começou a ser testado nas últimas semanas com um grupo restrito de clientes da instituição.

A estreia oficial aconteceu junto ao tradicional toque da campainha na B3, em São Paulo.

Resgate poderá ser feito a qualquer hora



Um dos principais diferenciais do Tesouro Reserva será o funcionamento contínuo. O investidor poderá aplicar ou resgatar dinheiro 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em fins de semana e feriados.

As transferências poderão ser realizadas via Pix.

A novidade também marca a primeira etapa do projeto “Tesouro Direto 24x7”, que pretende ampliar os horários de negociação dos títulos públicos federais.

Produto promete mais previsibilidade

Diferente de outros papéis do Tesouro Direto, o Tesouro Reserva não terá marcação a mercado.

Na prática, isso significa que o valor investido não sofrerá oscilações provocadas pelas mudanças nas expectativas de juros e inflação. O investidor receberá o valor aplicado acrescido dos rendimentos acumulados no momento do resgate.

Segundo o Tesouro Nacional, a proposta foi desenhada justamente para quem deseja segurança e previsibilidade na hora de guardar dinheiro.

Como investir no Tesouro Reserva

Inicialmente, o investimento estará disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, outras instituições financeiras poderão oferecer o produto futuramente, conforme aderirem ao sistema.

O processo seguirá o mesmo modelo do Tesouro Direto tradicional: o investidor deverá acessar a área de investimentos do banco, selecionar o Tesouro Reserva, informar o valor desejado e concluir a operação.

Produto mira reserva de emergência

O Tesouro Nacional informou que o título foi pensado principalmente para formação de reserva financeira.

O papel terá vencimento de longo prazo, mas permitirá resgates a qualquer momento, sem perdas provocadas pela volatilidade típica do mercado financeiro.

Atualmente, o programa do Tesouro Direto já ultrapassa a marca de 35 milhões de investidores cadastrados no país.