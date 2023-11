Após ameaças a Uesc, adolescente é apreendido com pornografia infantil | A TARDE

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira, 28, após policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) iniciarem a investigação de um possível ataque à Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). O jovem foi encontrado em uma residência na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com vasto material pornográfico infantojuvenil.

Leia mais:

>> Jovem é executado durante festa de aniversário na Praia de Ipitanga

>> Jovem de 18 anos é assassinado a tiros dentro de carro em Itapuã

“Tudo começou com o registro de uma ocorrência de ataque à universidade, no dia 16 deste mês. Um e-mail foi enviado para a instituição com diversas ameaças. A partir dessas informações, acionamos o Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética (CyberLab) da Polícia Civil, que identificou a origem do e-mail”, explicou a coordenadora da 7ª Coorpin, delegada Katiana Amorim.

De acordo com a Polícia Civil, na última segunda-feira, 20, outro e-mail foi enviado à instituição de ensino com material pornográfico. “Após nossa solicitação, o Judiciário expediu o mandado de busca e apreensão na residência do alvo, e a determinação foi cumprida por policiais civis da capital mineira”, disse a delegada.

Na casa do adolescente, foram apreendidos celulares e um computador com material pornográfico infantil. O delegado Ângelo Ramalho, titular da 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Ato Infracional (DEAI) de Minas Gerais, informou que o adolescente confessou o ato infracional.

Em depoimento, ele afirmou que não tinha intenção de colocar em prática as ameaças. O jovem segue na unidade policial, onde está sendo ouvido. O material apreendido passará por perícia.