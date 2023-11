Jovem é executado durante festa de aniversário na Praia de Ipitanga | A TARDE

Um jovem identificado como Caio Vinicius Simões dos Santos, de 18 anos, morreu após ser baleado na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 27.

De acordo com as primeiras informações, Caio estava no local acompanhado de amigos comemorando uma festa de aniversário, quando três homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra o jovem.

A vítima chegou a ser socorrida por policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia (CIPM) para o Hospital Menadro de Faria, em Lauro de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. Até a manhã desta terça-feira, 28, ninguém foi preso, nem identificado.

Semelhança

Na madrugada de segunda-feira, 27, Iago Justiano Santos, também de 18 anos, foi executado dentro de um veículo. O garoto estava acompanhado de amigos em um posto de gasolina, quando homens chegaram em outro carro e efetuaram diversos disparos contra o jovem.

Segundo a Polícia Civil, Iago foi atingido na cabeça e chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.