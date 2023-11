Jovem de 18 anos é assassinado a tiros dentro de carro em Itapuã | A TARDE

Um jovem identificado como Iago Justiniano Santos, de 18 anos, morreu após ser baleado na Av. Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. O rapaz retornava de uma festa com amigos dentro de um veículo, durante a madrugada de segunda-feira, 27, quando foi surpreendido por homens que estavam em outro carro.

Segundo a Polícia Civil, Iago foi atingido na cabeça e chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, um primo da vítima relatou que o caso aconteceu às 2h30. Segundo ele, um homem se aproximou com um laser como mira e um dos disparos da arma de fogo atingiu o jovem. A morte teria acontecido após ele conversar com algumas mulheres em um posto de gasolina.

"Meu primo, Justiniano dos Santos, é um jovem sonhador, apaixonado por futebol, sempre feliz e trabalhador. Ele não tem nenhum envolvimento com drogas ou facções e é muito querido por todos aqui na Fazenda em Itinga. Recentemente, ele estava voltando de uma festa em Itapuã. [...] Eles decidiram parar no posto de gasolina, em frente a um motel, para abastecer. Enquanto estavam lá, começaram a conversar com algumas garotas que estavam no local", explicou.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte. As guias periciais foram expedidas e oitivas e diligências são realizadas para identificar a autoria e motivação.

Iago Justiniano Santos foi assassinado aos 18 anos | Foto: Reprodução | Redes sociais