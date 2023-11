Governo vai investir R$ 27 mi para segurança durante o verão na Bahia | A TARDE

O Governo do Estado da Bahia vai investir cerca de R$ 27 milhões na Operação Verão 2023/2024, lançada nesta terça-feira, 28, no Farol da Barra e no Pelourinho.

Os valores serão empregados no reforço dos efetivos, viaturas, embarcações, e Reconhecimento Facial. Pouco mais de seis mil policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros, realizarão ações preventivas, ostensivas, de investigação e resgate. A atuação ocorre em todo a Bahia, no período de 20 de novembro de 2023 a três de março de 2024.

As força estaduais realizarão ações especiais na Baía de Todos os Santos, nas Costas do Dendê, dos Coqueiros, das Palmeiras, do Cacau, do Descobrimento e das Baleias, além da Chapada Diamantina, nos Lagos do São Francisco (Norte) e Caminhos do Oeste, entre outros sítios turísticos.

"Nossa tecnologia, empenho, e principalmente, o nosso material humano, estarão atuando em força máxima, em todo o estado. Vamos fazer o melhor verão de todos os tempos", afirmou o secretário da Segurança Pública Marcelo Werner.