Após bater em carreta, carro invade praia em Porto Seguro

O local estava vazio no momento do acidente - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um carro bateu no fundo de uma carreta e invadiu uma praia no centro de Porto Seguro, cidade turística no sul da Bahia, na manhã deste domingo, 1º. O local estava vazio no momento do acidente. De acordo com informações preliminares, o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Porto Seguro (Portran), após resistir ao atendimento médico, o motorista do carro foi levado para o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Conforme o G1 Bahia, o caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que laudos de perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para investigar a causa do acidente.

Tanto o carro quanto a carreta foram levados para o pátio do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).