Oito homens são presos pelo reconhecimento facial em menos de 24h

Ferramenta tecnológica auxiliou na captura de 895 foragidos em 2024 - Foto: Vitor Barreto | Ascom SSP

Oito homens que estavam foragidos da Justiça foram recapturados a partir do auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) nas últimas 24h. As prisões aconteceram em Salvador e nas cidades de Simões Filho, Lauro de Freitas e Candeias, na Região Metropolitana.

Eles respondem pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico, falsidade ideológica e pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Após alerta do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) Salvador/RMS, agentes da PM capturaram os criminosos que foram encaminhados à Polinter, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

A ferramenta tecnológica auxiliou na captura de 895 foragidos em 2024, além de completar 2.148 fugitivos alcançados desde a implementação.