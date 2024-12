Confronto entre facções em Boipeba deixa três mortos e dois feridos

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos - Foto: Eric Luis Carvalho/g1 BA

A Ilha de Boipeba, localizada no município de Cairu, no baixo sul da Bahia, foi palco de um violento confronto armado entre grupos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O tiroteio resultou na morte de três homens e deixou dois feridos.

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas fatais foi identificada como Welligton da Silva, enquanto as outras duas vítimas ainda estão sem identificação. A troca de tiros teria sido uma represália pela morte de Vinícius Lopes da Silva, ocorrida na manhã de sábado, 29, em Valença, cidade vizinha situada a cerca de 30 km de Boipeba. Vinícius foi assassinado dentro de um comércio local.

A investigação sobre o caso está sendo conduzida pela Delegacia de Valença, que já iniciou diligências para identificar os envolvidos no confronto, que pertencem a facções criminosas rivais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos de perícia nos locais dos crimes e encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).