Após cinco anos sem óbito, Bahia registra morte de bebê por coqueluche

Uma bebê de nove meses morreu na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, após contrair coqueluche. Esse caso é o primeiro registrado na Bahia após 5 anos sem óbitos pela enfermidade.

A morte ocorreu no dia 12 de novembro. A Secretaria de Saúde (Sesab) informou por meio de nota que a criança ainda não tinha tomado nenhuma vacina do calendário. Além da doença, ele foi diagnosticada também com Covid, Rinovírus e Adenovírus durante a internação.

Ainda segundo a Sesab, foram registrados 18 casos de coqueluche em 2024 na Bahia. Destes, 14 atingiram mulheres. As idades dos pacientes variaram de 1 mês a 32 anos, porém 46% das notificações são de crianças com menos de 1 ano - como a menina de Teixeira de Freitas.

Sobre a doença

A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella Pertussis. Ela compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, e se caracteriza por ataques de tosse seca. Presente no mundo todo, a doença é transmitida por tosse, espirro ou fala de pessoa contaminada.

Os sintomas podem se manifestar em três níveis. No primeiro, o mais leve, os sintomas são parecidos com os de um resfriado e incluem mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca e febre baixa. Esses sintomas iniciais podem durar semanas, período em que a pessoa também está mais suscetível a transmitir a doença.

A transmissão da coqueluche ocorre, principalmente, pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes.

No estágio intermediário da coqueluche, a tosse seca piora e outros sinais aparecem e a tosse passa de leve e seca para severa e descontrolada, podendo comprometer a respiração. As crises de tosse podem provocar ainda vômito ou cansaço extremo. Geralmente, os sinais e sintomas da coqueluche duram entre seis e dez semanas.

A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o esquema primário inclui três pentavalente aos 2, 4 e 6 meses. Em seguida há reforços com DTP, que protege contra difteria, tétano e pertussis - tríplice bacteriana.