Após entregas de novas viaturas, Werner diz que quer "fortalecer" a polícia

Marcelo Werner, secretário de de segurança pública do estado - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Secretária de Segurança Pública (SSP-BA) entregou, nesta sexta-feira, 5, 29 viaturas à Polícia Civil (PC-BA) em mais uma ação de investimento do governo do estado. Durante o evento da cessão nesta manhã, Marcelo Werner conversou com a reportagem do Portal MASSA!.

O titular da SSP comentou sobre a importância de "fortalecer cada vez mais" a polícia. "Além da rede física que a gente vem apresentando, já são, desde o início da gestão, quase 100 unidades novas. Entre novas, seja na condição de reformadas, são quase 200", disse Werner.

Entre as 29 viaturas entregues à Polícia Civil, 20 são semi-blindadas, três são furgão para transporte de presos, além de algumas viaturas para inteligência.

"Investimos em equipamentos de inteligência, em softwares de inteligência, investimos em viaturas, investimos em armamento, em coletes novos. Vamos continuar melhorando e fortalecendo essa ação, que tenho certeza vai trazer mais frutos e resultados a nosso estado e a segurança pública", finalizou o secretário.