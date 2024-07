Werner fala em necessidade de afastar impunidade

ônibus foi incendiado no feriado 2 de julho - Foto: :Denisse Salazar /AG. A TARDE

O secretário de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, usou as redes sociais para manifestar insatisfação com a soltura dos d ois homens que foram presos por atear fogo em um ônibus, no feriado de 2 de Julho, na região do Cabula, em Salvador. Em sua rede social, o chefe da pasta fez uma breve 'reflexão' sobre o caso.

"Nesta semana, após uma operação de combate às facções, um ônibus foi queimado no bairro do Cabula, em Salvador, gerando pânico na população e suspensão temporária do serviço publico de transporte. Sem falar do grande risco e violência à vida de diversas pessoas. Em ação rápida da PM, dois envolvidos foram presos e colocados em liberdade, após audiência de custódia".

Salientando a necessidade de afastar a "impunidade da sociedade", Werner ainda falou sobre um episódio no qual os presos pelas forças policiais também receberam a liberdade pelo judiciário.

"Em outro evento, no bairro da Cidade Nova, três criminosos faccionados atiraram contra os policiais, invadiram uma residência, fizeram três mulheres reféns e, depois de um processo de negociação muito bem conduzido pela PM, se entregaram. Uma pistola calibre 9mm, um revólver, carregadores e munições foram apreendidos. Um deles também foi colocado em liberdade provisória. E essa não é a primeira vez que autores de crimes graves e de grande repercussão são liberados dessa forma", escreveu.