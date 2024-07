Homem que fez mulheres reféns na Cidade Nova tem liberdade concedida

Cauan dos Santos Pinto, de 21 anos, teve a liberdade provisória concedida com medidas cautelares - Foto: Divulgação / Reprodução TV Bahia

Os três homens que fizeram quatro mulheres reféns no bairro da Cidade Nova, em Salvador, na última segunda-feira, 1º, passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira, 3.

Cauã de Santana Santos e Juliel da Silva Casais tiveram o flagrante convertido em prisão preventiva. Já Cauan dos Santos Pinto, de 21 anos, teve a liberdade provisória concedida com medidas cautelares. O suspeito terá que usar tornozeleira eletrônica, realizar o compromisso mensal de comparecer em juízo e a todos os atos do processo.

As informações constam na decisão judicial na qual o Portal A TARDE teve acesso. "Fica o Flagranteado advertido que se deixar de cumprir os termos das condições aqui impostas, sem motivo justo, será revogado o benefício da liberdade provisória, voltando a ser segregado preventivamente por força do flagrante delito", diz um trecho do documento.

Relembre

Os suspeitos fizeram quatro mulheres reféns por criminosos armados na manhã desta segunda-feira, 1º, depois que eles invadiram uma casa em uma tentativa de fuga, no bairro de Cidade Nova, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, havia uma idosa entre as vítimas, que foi liberada logo no início da situação. Já as outras três mulheres foram mantidas sob o poder dos suspeitos por cerca de três horas . Elas não tiveram ferimentos, mas ficaram abaladas.

Além dos três suspeitos, um adolescente também participou da ação. Os maiores foram presos e o adolescente apreendido depois da negociação e soltura das reféns. Com o grupo, foram encontrados um revólver 38, uma pistola 9mm e munições de diversos calibres.