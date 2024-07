Após negociação, reféns são libertadas na Cidade Nova

- Foto: Reprodução

Após mais de duas horas em poder dos sequestradores, as duas mulheres que haviam sido feitas reféns na manhã desta segunda-feira, 1, no bairro da Cidade Nova, foram libertadas pelos suspeitos. As negociações entre os criminosos e os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durou cerca de 30 minutos.

De acordo com a Polícia, não houve confronto entre a equipe policial da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e os homens que mantinham as mulheres cativas.

O sequestro teve início após quatro homens invadirem a casa das mulheres . A primeira a ser liberada foi uma idosa . Outras duas mulheres continuaram reféns até por volta das 9h30. Os suspeitos exigiram também a presença de um advogado, que chegou e participou da negociação.

Três dos homens foram levados para Central de Flagrantes, enquanto o quarto, por ser menor de idade, será levado para Delegacia do Menor Infrator.