Secretário comenta sobre situação com reféns no bairro da Cidade Nova

Secretário comentou ainda sobre a incidência de assaltos e roubos de veículos na Cidade Baixa, em Salvador - Foto: Ilustrativa

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, comentou nesta terça-feira, 2, sobre como a pasta vem se organizando para evitar situações como as do bairro da Cidade Nova, que bandidos fizeram uma família refém após fugirem da polícia.

"A gente vem trabalhando firme através do departamento de investigações, da divisão anti sequestro, seja com ações preventivas ou com quadrilhas sendo presas. Estamos acompanhando toda e qualquer ocorrência de forma firme, eficiente e mais rápida possível", disse o secretário, que comentou ainda sobre a incidência de assaltos e roubos de veículos na Cidade Baixa, em Salvador.



"Estamos operando com policiamento especializado naquela região, com operações de investigação para poder desarticular criminosos que atuam naquela área. A gente vem fortalecendo essas ações para inibir essa prática criminosa", pontuou.