Após fortes chuvas, SEC vistoria obras de escolas em Ilhéus | A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realizou a vistoria na nova escola e na modernização de outra unidade escolar, em Ilhéus, neste sábado, 3. No município, a secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, também participou de uma ação, demandada pelo governador Jerônimo Rodrigues, para levar apoio à população da localidade de Santo Antônio de Pádua, na Zona Sul da cidade.

Junto com a secretária estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Larissa Moraes, em visita técnica ao local, conversaram com os moradores e técnicos da Prefeitura de Ilhéus sobre a macrodrenagem na região. "A prefeitura dispõe de um projeto e pede apoio do Governo do Estado. Levaremos essa demanda e a secretária Larissa cuidará dos aspectos técnicos. Também estamos aqui visitando as obras de escolas, que ainda neste primeiro semestre de 2024 serão entregues à população. É a forma do nosso governo demonstrar cuidado com os ilheenses: investindo em escolas e apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas", ressaltou Adélia.

Novas Escolas - A comunidade do bairro de Hernani Sá, em Ilhéus, ganhará uma nova escola em tempo integral com o padrão que está sendo implantado em toda a Bahia, pelo Governo do Estado. Em visita ao local, nesta manhã, a secretária Adélia Pinheiro conferiu a construção da nova unidade de ensino, que se encontra com 75% da obra executada. Na oportunidade, a secretária também visitou as obras de modernização do Colégio Estadual do Iguape, na Região Norte da cidade.

O novo Colégio Estadual Carmelita Ângela está sendo construído em uma área de 2.820 metros quadrados e irá abrigar 920 alunos do Ensino Médio, nos três turnos, nas modalidades Regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Profissionalizante, com a oferta de 34 salas de aula.

Já a reforma do Colégio Estadual do Iguape, na Zona Sul da cidade, irá beneficiar 480 alunos dos ensinos Fundamental e Médio, além do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os avanços implementados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em áreas centrais, nos bairros da periferia ou áreas rurais, vão da infraestrutura, com destaque para as novas escolas com alto padrão de engenharia, além da reforma e modernização das unidades já existentes, aos avanços no campo pedagógico, a partir de programas e projetos estratégicos, voltados ao fortalecimento da aprendizagem dos estudantes, com a ampliação da oferta do ensino em tempo integral.

Em 2023, foram entregues 34 novas escolas em tempo integral, além de 29 unidades, que foram ampliadas e modernizadas e 230 reformadas.

As novas unidades escolares oferecem ambientes confortáveis e amplos, com salas climatizadas, laboratórios de diferentes componentes curriculares, bibliotecas, teatros, refeitórios, quadras poliesportivas cobertas e campo de futebol society. Além disso, a maioria tem piscina semiolímpica.