Após liberação de trecho, BR-116 registra acidente com oito vítimas | A TARDE

Um ônibus virou no trecho da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no início da tarde desta quinta-feira, 7. Um ônibus trafegava pela via, quando uma carreta vinha em sentido oposto. O acidente deixou oito vítimas com ferimentos leves. Cinco pessoas foram atendidas, entre elas, duas crianças e três adultos. Todos passam bem.

Para evitar a colisão frontal, o motorista do ônibus realizou uma manobra brusca, desviando a direção e tombou fora da pista. O acidente deixou a pista congestionada, mas não houve interdição da via.

Acidentes recorrentes

Nesta semana, na mesma via, se formou um enorme congestionamento, por causa de um acidente que aconteceu na última segunda-feira, 4, que envolveu um caminhão-tanque carregado de combustível. O condutor do veículo de carga morreu cabornizado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento superou 20 km no sentido sul e 38 km no norte. Além disso, dois voos do aeroporto do município foram alterados nesta quarta-feira, 6.

A pista chegou a ser liberada na terça-feira, 5, mas voltou a ser interditada por volta das 17h ao ser confirmado riscos de novas explosões. O caminhão-tanque pegou fogo no km 840, após um engavetamento com duas carretas e um carro de passeio.

O Portal A TARDE tentou contato com a PRF para atualizar a situação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre nova interdição.

Veja vídeo da situação abaixo:





Divulgação