Engarrafamento na BR-116 ultrapassa 20 km e altera voos; entenda | A TARDE

Um enorme engarrafamento tem se formado na rodovia BR-116, em trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, devido a um acidente que aconteceu na última segunda-feira, 4, envolvendo um caminhão-tanque carregado de combustível, que deixou uma pessoa morta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento supera 20 km no sentido sul e 38 km no norte. Além disso, dois voos do aeroporto do município foram alterados nesta quarta-feira.

A pista chegou a ser liberada na terça, mas voltou a ser interditada por volta das 17h ao ser confirmado o riscos de novas explosões.

O caminhão-tanque pegou fogo no Km 840, após um engavetamento com duas carretas e um carro de passeio. Apenas o condutor do veículo de carga morreu.

Após avaliação, a PRF informou que o responsável técnico no local suspendeu a queima do gás, porque identificou que a carga ainda está acima de 50%, o que demoraria cerca de cinco dias queimando na fase gasosa.

Equipes da PRF explicaram que irão fazer o transbordo do material. Para isso foi acionado um caminhão, que sairá de Jequié para receber o produto. Enquanto o veículo não chega, está havendo vazamento de GLP no local e com grande risco de explosão.