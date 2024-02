Após mortes em naufrágio, Madre Verão é adiada pela prefeitura | A TARDE

O prefeito de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, Danilton Filho, se reuniu com vereadores, secretários e representantes dos ambulantes credenciados na festa Madre Verão, para decidir sobre o adiamento do festival que acontece na cidade. A decisão ocorre após o naufrágio que vitimou oito pessoas no último domingo, 21,

Programada para continuar neste final de semana, a festa foi adiada para os próximos dias 2 e 3 de fevereiro, além do Madre Verão Cultural que será dia 1° de fevereiro, na Orla da Cidade.

O prefeito disse que jamais tomaria esta decisão sem consultar todos os envolvidos: “O Madre Verão não é meu e nem da equipe que realiza, o festival é nosso, de todos os envolvidos, principalmente vocês”, disse o prefeito se dirigindo aos ambulantes presentes.

O anúncio foi de que haverá mudanças na programação, que está em fase de negociação, mas que isso não irá afetar o andamento do festival.

Um ato ecumênico em homenagem às vítimas ficou programado para ser realizado na Arena Madre Verão, no sábado, 3), às 18h.