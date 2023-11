Após perseguição, homem é preso com 247 kg de cocaína em carro | A TARDE

Um homem foi preso com 247kg de cocaína em um carro, neste domingo,19, na BR-101, no trecho da cidade de Conceição da Feira, a cerca de 120 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi interceptado após uma perseguição, entre um trecho da BR-101 e uma parte urbana do município.

Agentes faziam uma ronda na rodovia quando viram que o motorista de um carro realizou uma manobra brusca ao ver a viatura. Segundo a PRF, foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência (giroflex), mas as ordens foram desrespeitada, o que deu início a uma perseguição.

Após a situação, os policiais conseguiram interceptar o veículo. Ao sair do veículo, o motorista avisou que havia droga dentro do carro. Com a informação, uma revista foi feita e foram encontradas caixas de papelão com dezenas de tabletes de cocaína, que após pesagem totalizaram 247 kg.

Os tabletes de cocaína tem figuras de aviões colados, porém não foi detalhado para onde as drogas seriam levadas antes da ação policial.

O suspeito, autuado em flagrante por tráfico de drogas, e o entorpecente foram encaminhados para a delegacia de Feira de Santana, que fica a 50 km de Conceição da Feira.