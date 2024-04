Após ser preso, "Wolverine" confessa participação em morte de policial | A TARDE

Daniel dos Santos Silva, mais conhecido como "Wolverine" ou "Vovô Urso", teria tido participação direta na morte do policial civil Luiz Alberto dos Santos, de 45 anos. Ele é apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco e foi preso na quarta-feira, 10, no estado do Espírito Santo.



De acordo com uma fonte do Portal A TARDE, o Valete de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma dos naipes mais altos da ferramenta, confessou a participação no assassinato do agente, cometido em outubro de 2017, em Salvador.

O crime foi cometido no dia 31 aquele mês, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador (sentido Simões Filho). O policial dirigia seu veículo na BA-526 quando foi surpreendido por criminosos que estavam em outro carro. Luiz Alberto perdeu a direção e capotou. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico.

Prisão no Espírito Santo



Wolverine foi localizado durante uma ação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e das Polícias Civis da Bahia (DEIC), batizada de Operação ARKTOS, na cidade capixaba de São Mateus. Com ele foi encontrado um carro clonado e documento falso.

"Nossa prioridade é localizar e prender os líderes de organizações criminosas envolvidos diretamente com homicídios. A preservação da vida será sempre o nosso principal objetivo", destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.





Divulgação SSP