Após susto, prefeito de Lapão recebe alta médica

O prefeito de Lapão, região da Chapada Diamantina, Márcio Messias (PSD), recebeu alta neste domingo, 31 do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, após passar mal durante convenção do Partido dos Trabalhadores, neste sábado, 30, no Parque de Exposições da capital baiana, evento que oficializou a candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) a governador da Bahia.

Na manhã de hoje, antes de ser liberado pela equipe médica do Roberto Santos, o gestor laponense recebeu a visita do candidato a governador do Estado e seu aliado político.

"Uma notícia maravilhosa para o povo de Lapão. Nosso prefeito ainda descansa um ou dias em Salvador e retorna para Lapão para abraçar seu povo e o povo te abraçar", comemorou Jerônimo, após deixar a unidade hospitalar ao lado de Márcio Messias.

O prefeito de Lapão deu entrada na Unidade de Tratamento Intenso (UTI) Cardiológica do Roberto Santos com um quadro de hipotensão e de uma bradicardia severa. Messias recebeu os primeiros atendimentos ainda no Parque de Exposições pelo médico e ex-secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.