Após ter casa invadida, jovem de 20 anos morre com mais de 10 tiros

Jovem de 20 anos assassinada em Feira de Santana

Em Feira de Santana, uma jovem foi assassinada com dez tiros após ter sua casa invadida na sexta-feira, 15, no período da noite.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Karla Rocha Santos. O crime aconteceu perto das 21h30, na Rua Cosme de Farias, no bairro Baraúnas. Ela foi atingida no tórax, braços e pernas. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

Ainda na sexta-feira, outro crime foi relatado em Feira de Santana, agora no bairro Santo Antônio dos Prazeres, onde a vítima identificada como Leonardo de Jesus Santana, de 31 anos, foi morto a tiros por volta das 20h30.

Ambos os crimes seguem em investigação pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.