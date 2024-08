Apreensões de armas na Bahia crescem 9% de janeiro a julho de 2024

- Foto: Marcia Santana/ Ascom SSP

O combate das Forças de Segurança da Bahia às organizações criminosas resultou em um aumento de 9% nas apreensões de armas de fogo. Entre janeiro e julho de 2024, foram confiscadas 3.460 armas, comparadas a 3.174 no mesmo período do ano anterior.



Entre as apreensões, destaca-se a retirada de 51 fuzis, resultado de operações coordenadas pelas Polícias Militar, Civil e Federal. Notavelmente, seis desses fuzis foram encontrados em uma única operação no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, no dia 11 de julho, realizada pelas equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Leia também:



>> Vídeo: sete sóis “surgem” no céu de cidade chinesa



>> Quem é Gustavo Tubarão, famoso que admitiu dependência em pornô?



>> Ex de Nicole Bahls acusa governador do Acre de estupro: "Me ajudem"

“O ano passado registrou a apreensão de 55 fuzis. O resultado alcançado em pouco mais de sete meses de 2024 demonstra nossa determinação em combater as facções criminosas. Continuaremos a intensificar nossa atuação contra esses grupos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.