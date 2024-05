Aquariofilia: projeto da UFRB participa de feira na Europa | A TARDE

Entre os dias 7 e 10 de maio, o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) irá participar da Interzoo - uma das maiores feiras de negócios da indústria internacional de animais domésticos. A feira é realizada em Nuremberg, na Alemanha, e o MPA, por meio do projeto Aqua Brasil, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vai levar empresas brasileiras do ramo de peixes ornamentais, com o objetivo de fomentar a exportação desses animais.

No Brasil, é permitido o comércio de mais de 2 mil espécies de peixes ornamentais, respeitando os períodos de reprodução, áreas restritas e demais vedações vigentes. Essa exportação aumentou 155% de 2018 para 2022, passando de US$ 2,8 milhões para US$ 7 milhões.



Algumas espécies de peixes desse setor são o Jaraqui (Semaprochilodus insignis) - peixe abundante na região amazônica, o Tetra Cardinal (Paracheirodon axelrodi) e o Acará-disco (Symphysodon spp.), nativos do Brasil, e outras espécies exóticas como as Carpas (Cyprinus carpio), Bettas (Betta splendens), Peixes-palhaço (Amphiprion e Premmas), entre outras.

Para o secretário nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva, Expedito Netto: “Acreditamos que este é um bom momento para trabalhar na estruturação desse setor e ganhar espaço internacional com a biodiversidade e profissionalismo do setor de peixes ornamentais e aquariofilia no Brasil. Por isso iremos à Interzoo e levaremos empresas brasileiras de destaque na área”.

Em sua última edição, no ano de 2022, a Interzoo reuniu 22 mil visitantes de 129 países. De acordo com os organizadores do evento, a aquariofilia é o 4º principal interesse dos visitantes, de um total de 12 segmentos da indústria de animais domésticos atendidos pela feira.

Projeto Aqua Brasil

O projeto Aqua Brasil é uma parceria entre o MPA e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e tem como missão orientar empresas do setor de peixes ornamentais que queiram exportar, apoiando na divulgação internacional do mercado ornamental brasileiro. Para fomentar a qualidade desse ramo e impulsionar a exportação, o projeto desenvolve ações como o mapeamento de potencialidades, treinamento, gerenciamento de marca dessas empresas, classificação de maturidade exportadora, a participação em feiras internacionais e outras atividades.

